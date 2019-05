ÖFK:s glädjebesked - backduo kan göra comeback mot KFF

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Östersunds FK har visat fin form på senare tid i allsvenskan. Efter förlusten mot Malmö FF i mitten av april har ÖFK inte förlorat på tre raka matcher.

På söndag ställs ÖFK borta mot Kalmar och då kan två spelare göra comeback: Ronald Mukiibi och nyförvärvet Marco Weymans. Backduon tränade för fullt på torsdagen och enligt tränaren Ian Burchnall finns det en möjlighet att de spelar mot KFF på söndag.

- Båda är nära att kunna medverka på söndag. Vi måste ta det dag för dag. Vi har tät kontakt med fysioterapeuterna som behandlar dem, säger Burchnall till Östersunds-Posten.

Mukiibi har gjort ett framträdande i allsvenskan i år medan Weymans inte gjort debut i allsvenskan än. Vänsterbacken har varit skadad i säsongsinledningen och han har hård konkurrens på sin position.

- Isak (Ssewankambo) har varit briljant där, han är inte en naturlig vänsterytter kanske. Men Marco är inte redo att starta än heller, säger Burchnall.

En spelare som saknades på ÖFK:s träning under torsdagen var dock Ravel Morrison och det meriterade nyförvärvet är ett frågetecken inför Kalmar-matchen.

- Svårt att säga. Han känner sig bättre med vanliga skor på sig. Men det är en annan grej att ha fotbollsskor. Jag vet inte om han kan vara med, säger Burchnall.

Du ser söndagens möte mellan Kalmar och Östersund på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.