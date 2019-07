ÖFK:s glädjebesked - kaptenen kan göra comeback mot Norrköping: "Ser bra ut"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Tom Pettersson är till vardags lagkapten och given i Östersunds backlinje. Men i mötet med Hammarby i mitten av maj skadade sig mittbacken och sedan dess har inte kunnat spela några matcher.

Nu börjar det dock se bättre ut för Pettersson, som kan göra comeback på söndag när ÖFK tar emot IFK Norrköping på hemmaplan.

- Han ser bra ut, jag är positiv till att han kan vara tillgänglig, säger ÖFK:s tränare Ian Burchnall till Östersunds-Posten.

Till mötet är också duon Aly Keita och Ronald Mukiibi tillbaka efter att ha varit borta på landslagsuppdrag i Afrikanska mästerskapen.

Däremot får ÖFK klara sig utan Thomas Isherwood och Noah Sonko Sundberg som bägge är avstängda.

Du ser söndagens möte mellan ÖFK och Norrköping på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.