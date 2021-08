ÖFK:s kommentar efter KFF-matchen: "Står bakom Mensiro"

Det var i efterspelet till gårdagens allsvenska match mellan Östersunds FK och Kalmar FF som det hettade till ordentligt. Samuel Mensiro i ÖFK var märkbart upprörd på Oliver Berg i motståndarlaget.

- Det är lite svårt att säga exakt vad som har hänt, men det vi har hört från vår spelare är att en spelare i Kalmar hånar och uttalar sig rasistiskt mot honom. Det är helt oacceptabelt om så är fallet, sa ÖFK:s sportchef Adil Kizil i Discovery+ kort efteråt.

Kalmar FF:s sportchef Jörgen Pettersson gav senare under kvällen sin syn på saken.

- När matchen är slut och då beskyller deras spelare vår lagkapten för att ha uttryckt sig rasistiskt - och skriker om det rakt ut. Det får vår spelare till att bli otroligt knäckt. Givetvis kollar vi med honom vad som är sagt, och enligt honom finns det inget rasistiskt sagt - och det litar vi fullständigt på, på den människotypen som Oliver är, sa Pettersson till Fotbollskanalen.

ANNONS

Nu har ÖFK gått ut med ett meddelande på sin hemsida där klubben skriver att man stöttar sin egen spelare.

"Klubben står såklart bakom Sam Mensiro, hans känslor och upplevelser, det vill vi vara tydlig med.", skriver ÖFK.

Östersund kommer inte att kommentera händelserna ytterligare förrän de är helt utredda.

"Klubben behöver få en så god bild som möjligt av vad som har hänt, och alla fakta på bordet så långt det är möjligt.", skriver ÖFK i uttalandet.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Per Eliasson, chef över matchdelegaterna, som berättar att såväl domare som matchdelegat kommer att lämna in en rapport från matchen under måndagen eller tisdagen.

Oliver Berg skriver i ett sms till Fotbollskanalen att han hänvisar alla frågor till sportchef Jörgen Petersson och klubbchef Markus Rosenlund.