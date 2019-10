ÖFK:s nya besked - hälften av eftersökta pengarna har kommit in

Östersunds FK är i både sportslig och ekonomisk kris. ÖFK är på 13:e-plats i allsvenskan och är indraget i bottenstriden, men har även stora problem ekonomiskt. Den 17 september gav föreningen sina medlemmar besked om att tio miljoner kronor behövde komma in på tio dagar - annars skulle klubbens existens vara hotad.

Men i förra veckan ljusnade läget. ÖFK gick först ut med att man fått ihop pengar till att kunna betala ut löner för september till spelare, ledare och andra anställda i klubben och när tio dagar hade gått kom besked om att den akuta krisen är avvärjd.

ÖFK:s tillförordnade vd Lennart Ivarsson lät meddela att alla pengarna som klubben eftersöker inte har kommit in, men att läget inte är lika illa. En del av det som ÖFK ser som en lösning på problemen är en nyemission riktad till utvalda investerare. Klubben hoppas att nyemissionen ska ge 25 miljoner i nytt kapital. Ordföranden för aktiebolaget (och vice ordförande i föreningen), Maria Wilén, ville dock inte kommentera då hur mycket pengar som har kommit in.

- Vi vill inte riktigt kommentera det. Den kommunikation vi lagt ut där vi sagt att vi har till lönerna, det är den som stämmer, sa hon till Fotbollskanalen.

Nu ger däremot ÖFK besked om hur mycket pengar som har kommit in. Föreningen meddelar, via sin hemsida, att fem miljoner kronor har säkrats och att klubben har fått löfte om ytterligare två miljoner kronor, men att de ännu inte kommit in. Samtidigt meddelar även Lennart Ivarsson att ÖFK behöver få in mer pengar, utöver det, framöver.

- Vårt kortsiktiga behov av kapital från 17 september är 10 miljoner kronor. Men även om verksamheten flyter på som planerat i november och december kommer vi behöva ytterligare ett antal miljoner att fylla på i kassan, säger Ivarsson i en kommentar på föreningens hemsida.

ÖFK kommer nu även att lägga upp en barometer på sin hemsida för att alla ska kunna se status över intjänat kapital. Detta för att se hur långt föreningen har kvar till det kortsiktiga och långsiktiga målet gällande ekonomin.

SVT rapporterade även tidigare under fredagen att ÖFK är hos Kronofogden och att det handlar om två ärenden. Enligt SVT kräver ett företag klubben på 281 000 kronor medan det inte finns något fastställt belopp för det andra ärendet. ÖFK har sedan tidigare även skulder hos kommunen på 1,7 miljoner kronor, men i det fallet har ÖFK fått anstånd till den 31 oktober i år.