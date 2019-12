ÖFK:s nya besked om storsponsorerna: "Kommer att kommunicera det framöver"

Östersunds FK har befunnit sig i ekonomisk knipa och beviljades inte elitlicens av Svenska Fotbollförbundet med anledning av det. ÖFK överklagade till SvFF:s överklagandenämnd, som ändrade beslutet. Mycket tack vare att ett sponsoravtal som licensnämnden uppfattat som förfallet.

”Licensnämnden har felaktigt uppfattat att intäkten om 15 MSEK avseende sponsring från utländskt bolag förföll till betalning den 31 oktober 2019. Det utländska bolaget har skriftligen bekräftat sin bundenhet av sponsringsavtalet mellan bolaget och ÖFK samt att betalning kommer att ske till Föreningen", skrev överklagandenämnden i sitt beslut.

Men vilken storsponsorn är vill inte ÖFK:s vd Lennart Ivarsson gå in på och klubben har heller inte kommunicerat något på sin egen hemsida.

- Det har jag inga kommentarer till. Det är en sak mellan oss och det företaget, sa han till Fotbollskanalen.

ÖFK ska dessutom få sex miljoner av ytterligare en investerare, enligt ÖP, men vem det är från är också höljt i dunkel. I det fallet har det heller inte kommunicerats något på föreningens hemsida.

- Avtalet är påskrivet. Annars kommenterar vi inte de bitarna, det är upp till oss och affärsmakarna om de vill annonsera ut det eller inte, sa Ivarsson.

Nu ger ÖFK ett nytt besked i frågan. Presschef Niclas Lidström berättar att man i sinom tid kommer att göra uttalanden om sponsorerna, även om man möjligen inte namnger dem.

- Vi har kommunicerat till Svenska Fotbollförbundet som en del i det de undrade över vad gäller elitlicensen och allt det. Till dem har vi kommunicerat det och lämnat den informationen de behövde för att vara bekväma med det vi pratar om med dem. Vi kommer att kommunicera det här också framöver, men vi har valt att inte göra det just nu.

Varför då?

- Det kan jag inte svara på. Vi tog ett beslut om att just nu är det det här vi kommunicerar. Vi har gett informationen till förbundet och de var nöjda med det. Sedan återkommer vi när vi har mer information att lämna.

Hur kommer det sig att man sponsrar utan att få exponering?

- Jag kan dra ett exempel. 08 Stockholm hade en ”blank space” på linnena i sin basketsatsning. Det var företag som hade gått in med stora pengar som sponsor, men inte ville synas och därför hade man en plats där det stod ”blank space”. Det var stora pengar, flera miljoner kronor. Det är inte konstigare än så. Några mer kommentar kring sponsorerna i det här fallet kommer vi inte att lämna än så länge.

Förstår du att det dyker upp frågor kring det här med tanke på allting som har hänt?

- O ja, det är klart vi förstår det.

Ni tar det i beaktning?

- Självklart gör vi det. Men sedan är det så att vi inte vill gå ut med mer information i dagsläget av olika anledningar och det får vi återkomma till. Vi förstår att folk undrar, men det är såhär vi har det just nu. Och en än gång: Vi har gett information till förbundet, talat med dem om de uppgifterna och lämnat över dokumenten som de behöver och de är nöjda med det. Därmed behöver vi inte göra mer just nu, men självklart kommer vi att kommunicera det här på olika sätt framöver.

Trots beskedet om att klubben ska få 15 miljoner genom ett sponsoravtal och 6 miljoner genom ett annat så står det fortfarande att klubben samlat in 14,2 miljoner kronor på ÖFK:s hemsida. Niclas Lidström berättar varför det är oförändrat läge på klubbens hemsida.

- Där räknar vi pengar från nya sponsoravtal 2019, gåvor aktieförsäljning och swishkampanjen. Det är pengar som vi fått in som vi fått in vi år kassa och som ligger på vårt konto. De nya sponsorkontrakten finns inte med i det här eftersom de pengarna inte finns på vårt konto just nu, därför finns dem inte där just nu.