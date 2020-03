ÖFK:s permitteringar kan stoppas av krav: "Då får vi inte godkänna den stödsökanden"

Östersunds FK bekräftade under tisdagen för Östersunds-Posten att klubben är beredd att korttidspermittera all personal i föreningen till följd av coronavirusets utbrott och påverkan på klubbens ekonomi. Joakim Jonsson, som är ordförande i den fackliga klubbstyrelsen, sa att samtliga ska korttidspermitteras, medan vd:n Lennart Ivarsson sa att förhandlingarna kunde bli klara redan under onsdagen.

Nu rapporterar däremot ÖP om att ÖFK kan tvingas klara sig utan regeringens krispaket. ÖP skriver att det på Tillväxtverkets hemsida finns fyra krav som ska vara uppfyllda för att få det statliga stödet, vara ett kan vara till nackdel för ÖFK. Det kravet handlar om att företag, som är skyldiga att uprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd inte få stödet.

ÖFK, som även i fjol hade stora ekonomiska problem, upprättade i fjol en kontrollbalansräkning per 31 augusti. Detta för att klubben då ville skydda medelmmarna i styrelsen från ett personligt betalningsansvar. Enligt ÖP uttalade sig även Maria Wilén, ordförande i Östersunds FK Elitfotboll AB, senare om att klubben måste upprätta en ny kontrollbalansräkning med ett positivt eget kaptial den 3 juni igen.

Däremot vill Mona Malmström Levin, som är jurist på Tillväxtverket, inte kommentera ÖFK som enskilt fall för tidningen, medn vidållet att kraven måste vara uppfyllda. Annars blir det ett nej från Tillväxtverkets sida.

- Då får vi inte godkänna den stödsökanden. Då är man utesluten, säger hon till ÖP.