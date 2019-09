ÖFK:s plan för att hitta guldkorn - spelare får betala för provspel: "Inte till för att vi ska tjäna pengar"

Östersunds FK bjuder in till provspelsvecka i november. Där får spelarna själv anmäla sig och stå för kostnaden. - Det finns ingen finansiell vinning i det, säger Martin Johansson, controller i föreningen, till Fotbollskanalen.

I juni hade Östersunds FK en uppsjö provspelare hos sig under en dryg vecka. En av dem fick kontrakt, Alex Purver. Spelarna själva fick betala för att komma och visa upp sig hos Jämtlandsklubben och nu väljer föreningen att utveckla sin provspelsverksamhet. I november bjuder klubben in till en typ av provspelsvecka, en "trial camp", där spelarna själva får anmäla sig och stå för kostnaden. I priset på 8500 kronor får spelarna bo hotell, måltider, träningar med Östersunds FK:s ledare samt resor till och från boendet under perioden 4-8 november.

- Det är ett resultat av det goda utfallet i somras där vi fick en spelare som vi skrev kontrakt med. Då ville vi fortsätta i större omfattning. När säsongen snart är slut finns det större resurser att använda tränarteamet då de inte behöver fokusera lika mycket på att träna vårt lag. Vi hoppas kunna få se väldigt många duktiga spelare och utifrån det får vi se vad som händer. Vi fick en spelare i somras, så vi är förhoppningsfulla om att det finns guldkorn där ute som är kontraktslösa och som vill visa framfötterna, berättar ÖFK:s controller Martin Johansson för Fotbollskanalen.

"Campen" i somras var inte lika omfattande som den kommer att bli i november, och det kostade inte heller lika mycket för spelare att delta. Enligt Martin Johansson så är det inte tal om någon vinstaffär för ett ekonomiskt pressat ÖFK, utan lägret handlar om att försöka hitta en eller ett par spelare som klubben kan knyta till sig.

- Det är ett sätt att täcka kostnaderna. Kommer det 20 provspelare kan det vara ganska dyrt att ha alla boendes på hotell.

- Priset tycker vi är ganska rimligt utifrån vad man får. Det är inte till för att vi ska tjäna pengar, utan för att hitta spelare. Det finns ingen finansiell vinning i det. Vinningen är väl om vi hittar spelare som vi kan skriva kontrakt med, som vi gjorde med till exempel Alex Purver.

När ÖFK arrangerade sitt provspelsläger i somras lockade föreningen flera spelare från utlandet. Om det blir likadant i november återstår att se, men Johansson tror att det finns många som står utan klubbtillhörighet som vill pröva vingarna hos Östersunds FK.

- I somras var det väldigt stort intresse. Jag tror det finns ett väldigt stort intresse bland kontraktslösa spelare att komma och visa upp sig. Det är väl klart att om du är kontraktslös är det bättre att synas på den scenen där klubben finns och träna med klubbens tränare i stället för att vi ska titta på något videoklipp som kanske är fem-sex månader gammalt och försöka bilda sig en uppfattning på det sättet.

I dagsläget kan dock inte klubben knyta till sig spelare i vinter. I Saman Ghoddos-härvan straffades klubben med värvningsförbud i två övergångsfönster. ÖFK kommer dock att överklaga Fifas dom till idrottens skiljedomstol Cas och föreningen är hoppfull om att straffet ska hävas. Om inte annat kommer förbudet att "frysas" under handläggningstiden hos Cas.

- Vi ska ju överklaga till Cas och vi jobbar efter principen att vi ska få igenom överklagandet. När överklagandet kommer in till Cas hävs besluten till dess att processen är över, avslutar Johansson.