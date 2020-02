ÖFK:s revisor: ”Finns väsentlig osäkerhetsfaktor med betydande tvivel om förmågan att fortsätta verksamheten”

Östersunds FK hamnade i ekonomisk kris under 2019, något som har följt med klubben in i 2020. Under onsdagen berättade vd:n Lennart Ivarsson att klubben skulle gå minus med 40 miljoner kronor under 2019 och senare under dagen släppte klubben sin årsredovisning som visade samma sak.

Den stora förklaringen i det stora negativa resultatet är att intäkterna minskar kraftigt under 2019. Under 2018 var klubbens intäkter 137 miljoner kronor, en siffra som bara uppgick till 47 miljoner under 2019. Matchintäkterna föll från dryga 28 miljoner kronor till 14 miljoner, samtidigt som sponsorintäkterna ökade från sju till tio miljoner kronor. De stora tappen kom i kategorierna Uefa-ersättningar och spelarförsäljningar, som sjönk med 13 respektive 62 miljoner kronor under 2019.

På kostnadssidan skiljer sig två poster avsevärt från 2018 till 2019. Kostnaderna för tävlings-och träningsverksamheten sjönk från 46 miljoner 2018 till bara 12 miljoner under 2019. Samtidigt har klubben med en minuspost på tio miljoner kronor som är reserverade pengar för Saman Ghoddos-affären. Där har ÖFK blivit dömt till skadestånd på 40 miljoner kronor tillsammans med spelaren till Huesca, en dom som både ÖFK och Ghoddos har överklagat. I stort har kostnaderna minskat från 123 miljoner kronor till 99 miljoner kronor.

Årets resultat uppgår som tidigare rapporterats till minus 40 miljoner kronor, något som har rättats till från 50 miljoner minus tack vare att ÖFK löser upp en periodiseringsfond med tio miljoner. Förra året gjorde ÖFK ett plusresultat på 5,5 miljoner kronor.

Det omtalade sponsoravtalet med Puls 8 Ltd, som ska ge ÖFK 15 miljoner kronor, är inte en del av bokslutet. ÖFK hoppas samtidigt fortfarande att få affären att gå i lås och att pengarna ska komma in.

- Absolut, jag har fortfarande tron på att affären kan gå i lås. Jag för fortsatta förhandlingar med ägarna, men mer än så vill jag inte säga. Vi har sekretess utåt, sa ÖFK:s vd Lennart Ivarsson till ÖP under onsdagen.

In i 2020 hade ÖFK ett negativt eget kapital på 20,4 miljoner kronor och i kassa- och banktillgångar hade klubben dryga 600 000 kronor.

I årsredovisningen framgår även prislapparna på både Hosam Aiesh och Dino Islamovic försäljningar, till IFK Göteborg respektive Rosenborg. Under 2019 sålde ÖFK spelare för 5 750 850 kronor, där Aiesh var den enda försäljningen. Dessutom skriver klubben i årsredovisningen att Islamovic såldes för 3,2 miljoner i 2020.

Klubbens revisor Jens Edlund har gett sitt utlåtande om årsredovisningen och klubbens ekonomiska situation i verksamhetsberättelsen. Han menar att klubben är "beroende av kraftigt ökade intäkter" samtidigt som ÖFK även får in ytterligare kapitaltillskott och nyemissioner. Detta för att klubben ska klara av den fortsatta driften, som han menar att det finns "betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten". Edlund menar att finansieringen som behövs för bolagets fortlevnad ännu inte är helt säkerställd.

ÖFK:s vd Lennart Ivarsson menade tidigare under onsdagen att han är hoppfull om att räta ut klubbens negativa egna kapital och klara av driften i framtiden.

- Jag är ändå hoppfull. Läget kan se illa ut, men det är bättre än ifjol höst. Jag anser att det finns förutsättningar för att vi ska kunna klara att spela allsvensk fotboll under hela 2020, sa Lennart Ivarsson till ÖP tidigare under onsdagen.

Edlund föreslår samtidigt för årsmötet den 11 mars att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019, då de har vidtagit de åtgärder som kan förväntas för att förhindra eller begränsa ekonomiska skador för bolaget. Samtidigt menar han att bolaget inte i alla delar har kunnat visa på adekvata underlag för att styrka storleken på avsättningen för Saman Ghoddos-affären, där ÖFK satt av 10 miljoner kronor även om skadeståndet till Huesca som har utdömts, och överklagats, ligger på dryga 40 miljoner kronor. "Jag kan inte bedöma om storleken på avsättningen är korrekt utifrån osäkerheten i utfallet i tvisten" skriver Edlund.

ÖFK håller sin årsstämma den 11 mars.