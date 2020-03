ÖFK:s vd om slaget mot ekonomin - ser över möjliga åtgärder: "Påverkar likviditeten"

Östersunds FK är ett allsvenskt lag 2020. Men klubben behöver återställa sitt eget kapital, som ligger på runt minus 20 miljoner, innan den 3 juni i år. Annars tvingas klubben i likvidation, vilket betyder att bolaget upplöses.

- Så är det. Aktiebolagslagen är tydlig och sträng. Den som upprättat en kontrollbalansräkning utifrån att mer än halva aktiekapitalet förbrukats, måste senast åtta månader senare göra en ny balanskontroll. Har vi inte positiva siffror i det läget handlar det om likvidation och konkurs, sa ÖFK:s Maria Wilén till ÖP i slutet av februari.

ÖFK:s vd Lennart Ivarsson meddelade under föreningens årsmöte i torsdags att klubben gått drygt 400 000 kronor plus under januari och februari, men med anledning av att den allsvenska starten ser ut att skjutas upp, till följd av coronaviruset, ser nu bland annat publikintäkter ut att förskjutas för den allsvenska föreningen.

Ivarsson kommenterar nu det ekonomiska läget - efter coronavirusets utbrott och spridning i Sverige - så här:

- Hittills har det inte påverkat i någon större utsträckning, men det gör det om allsvenska starten blir uppskjuten. Det är klart att det påverkar likviditeten framför allt då. Vi siktar på och är även överens med klubbarna och även med Sef om att spela inför publik, men intäkterna blir då förskjutna, så då är det klart att det blir likviditetsbekymmer då, säger han till Fotbollskanalen.

Vilka delar i er ekonomi tar skada av coronavirusets påverkan på svensk fotboll?

- Det är ju publikintäkterna, självklart det. Vi hade öppnat upp biljettförsäljningen till de första fem matcherna hemma och vi säljer ju inte många biljetter i dag. Ingen vet när matcherna kommer spelas just nu.

Vilka åtgärder har ni vidtagit ekonomiskt till följd av coronaviruset?

- Nu var vi redan inne i den perioden och har tyvärr då sagt upp en massa folk. I det hänseendet har vi gjort vårt arbete. Sedan följer vi naturligtvis utvecklingen och de möjligheterna som finns om vi behöver se över mer vad gäller permitteringar som det då till exempel har kommit förslag om i dag (läs måndag).

Ivarsson syftar på att regeringen har infört subventioner kring så kallade korttidspermitteringar, det vill säga att staten täcker en stor del av ett företags lönekostnader. Däremot är det ännu lite oklart hur fotbollen kan använda sig av det stödet, något som Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson ska ta upp med idrottsministern Amanda Lind på onsdag.

- Det en av de frågor jag ska väcka. Nu är det emellertid så att en stor del av vår verksamhet, vilket normalt är en styrka, är ideellt arbetande människor. Det är därför lite svåröversatt, sa Eriksson tidigare under måndagen till Fotbollskanalen.

Ivarsson har i dagsläget inte koll på hur och om ÖFK möjligen kommer att kunna använda sig av det stödet vad gäller permitteringar.

- Det är för tidigt att säga just nu. Vi måste undersöka möjligheterna.

Har du koll på om det skulle kunna vara möjligt att använda permitteringar på spelare, som står under kontrakt i stället för att vara anställda?

- Det är just det som är skillnaden och det måste de som är mer lärda än vad jag är avgöra, vad man kan göra och inte göra.

Är det här något ni undersöker?

- Ja, det är klart att det är.

Har ÖFK övervägt möjligheten att se över om det går att sänka spelarnas löner?

- Det är lite tidigt att säga, men vi måste se över alla möjligheter att minska våra kostnader.

Skulle det vara ett alternativ att sänka spelarnas löner?

- Det finns inga heliga kor i det perspektivet. Vi måste se över alla möjligheter.

Vad jobbar ni främst med nu för att få in pengar?

- Det är det vanliga med partners, sponsorer etcetera. Nu försvann biljettmöjligheten här under en period, så det är inte så mycket mer att jobba på. Det är där vi måste dra in pengar.

Hur går det för er med att dra in pengar?

- Än så länge har vi klarat av det, men inget blir ju lättare med ett eventuellt spelstopp.

Är du orolig för att möjliga sponsorintäkter kan påverkas av coronaviruset?

- Nej, de är inte beroende av coronaviruset. Det tror jag inte, men sedan hänger ju allt ihop med den allmänna ekonomin, men på kort sikt ser vi inte det på den biten.

Är du orolig för att färre personer ska vilja köpa aktier i ÖFK?

- Man investerar ju inte och köper aktier i ÖFK för att göra en kortsiktig vinst på aktierna. Det gör man för att man har en känsla för klubben och föreningen, så det är två vitt skilda saker. Sedan är det naturligtvis så att möjligheterna minskar då börsen gått ner i allmänhet. Det har försvunnit oerhörda summor kapital i samhället.

Hur ser du generellt sett på era möjligheter att gå 21 miljoner kronor plus innan juni och överleva?

- Vi behöver återställa det egna kapitalet aktiebolagsmässigt och det innebär inte samma sak som att gå vinst med 20 miljoner fram till juni. Det är två helt skilda saker. Det här påverkar framför allt likviditeten. Den var redan ansträngd, så det är ingen tvekan om att vi har ett ännu mer ansträngt läge likviditetsmässigt.

Du låter positiv om att det här ska lösa sig?

- Jo, men det har vi alltid varit och i det här fallet blir det förskjutna intäkter. Det känns väl ändå som en rimligare sak, det är inte som att pengarna är "lost" på något sätt. De blir förskjutna längre bort och förhoppningsvis kan vi lösa det då.