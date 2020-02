Ofori om samtalet från legendaren: "Fick inte fram ett ord"

AIK:s stora värvning (så här långt) inför säsongen stavas Ebenezer Ofori. Ofori blev en publikfavorit under förra sejouren i Gnaget och rankades av många som en av ligans absolut bästa spelare.

I januari 2017 öppnade tyska Stuttgart, som då låg i toppen av 2. Bundesliga, plånboken och köpte loss den spelskicklige innermittfältaren. Ofori tog plats i laget som sedan tog klivet upp i seriesystemet, men sedan tog det stopp.

- Sportchefen som värvade mig fick sparken och då kom det in en ny, tillsammans med nya spelare. Det var tufft, säger han till Fotbollskanalen.

- När jag kom dit var de i 2. Bundesliga och det var tio matcher kvar. Jag spelade nio av dem och spelade 90 minuter hela tiden. Vi tog oss upp till högstaligan, därefter åkte jag hem på semester och när jag kom tillbaka var sportchefen borta. Det är en del av fotbollen. Det går inte att styra allt. Det är okej.

Lösningen för att få speltid blev en utlåning till MLS och New York City FC, som då tränades av en viss Patrick Vieira. Just Vieira, som under sin storhetstid dominerade som spelfördelare på mittfältet under Arsenals framgångsrika era, var den som slog samtalet till en förvånad Ofori.

- Han sa: ”Du borde komma hit, jag behöver dig”. Jag fick inte fram ett ord, säger han.

- Jag blev nervös bara av att höra hans röst och man kunde höra direkt att det var han. Men jag sa att det var självklart att jag skulle komma. Han spelade på samma position som jag gör och han sa att han skulle göra mig till en bra spelare.

En idol som ung?

- Ja, givetvis, när jag växte upp. Alla såg upp till honom då.

Utlåningen var initialt ett år, men den förlängdes med ytterligare ett och totalt blev det två säsonger i USA för Ofori. Dock blev det bara sex månader ihop med Vieira.

- Han fick ett jobb i Frankrike (huvudtränare för Nice) som han var tvungen att ta. Men sådant är livet för en tränare och en spelare, man kan få lämna när som helst. Men de var en bra erfarenhet.

Han förklarar att han trivdes i New York.

- Det är en vacker stad. Om man skulle bo där i hundra år så skulle du ha något att göra varje dag. ”Staden som aldrig sover”. Jag spelade bland annat tillsammans med David Villa och New York var en bra erfarenhet.

Efter det andra året som utlånad fick han snabbt klart för sig att det skulle bli svårt att få speltid i Tyskland.

- Efter de två åren (totalt 50 matcher i MLS) återvände jag till Stuttgart men de hade åkt ur till andradivisionen och återigen var det en ny sportchef och ny tränare. Då sa de att jag kunde lämna gratis. Då tänkte jag: Varför inte återvända till min älsklingsklubb och få tillbaka känslan?

Ja, Ofori trivs i AIK och AIK trivs med Ofori. Då mittfältaren presenterades tidigare under vintern beskrevs det av sportchef Björn Wesström som ”en kärlekshistoria”.

- De kom till Afrika och träffade mig och de fick mig att känna mig så älskad. De hjälpte mig att komma in i livet i Sverige och de fick ut det bästa av mig. Jag kommer aldrig att glömma det. Det var ett speciellt ögonblick. Sedan lämnade jag på bra villkor och AIK fick pengar för mig och nu har jag kommit tillbaka för att göra samma sak.

Ofori förklarar att tryggheten är tillbaka.

- Ja, jag känner en trygghet och jag känner en glädje.

- Jag hade många alternativ men jag vill inte ha ett nytt ställe och en ny miljö igen. Jag ville ha en klubb där jag kände igen mig och sedan ta det därifrån. Det var därför jag beslutade mig för att komma hem.

Och med en känsla av trygghet presterar man bättre?

- Självklart. Då är man glad på insidan och känner ingen stress.

Spelmässigt förklarar Ofori att han blivit lite offensivare sedan förra sejouren.

- Nuförtiden gör jag mål också så jag kanske är ännu bättre nu, haha. Jag har gjort lite mål och kommit närmare sista tredjedelen i mitt spel.

Det är ingen vågad gissning att han kommer att utgöra centralt mittfält tillsammans med Sebastian Larsson. Det skulle inte Ofori ha något emot.

- Jag kan inte bestämma laget, det gör tränaren. Men jag har sett honom spela i landslaget och har lärt känna honom nu. Han har stor erfarenhet och hans blick för spelet är otrolig. Jag älskar att spela bredvid honom. Men vi får se när ligaspelet startar.

Ofori förklarar att det inte är hans favoritsyssla att göra intervjuer då han inte gillar ”ljudet av sin egen röst”. Men hur klarar han pressen det innebär att spela i en klubb som AIK? Ofori är trots allt en värvning många AIK:are hoppas mycket på.

- Det är därför jag inte vill göra intervjuer… Jag gillar inte pressen men självklart är det så att med tanke på den spelaren jag blivit så måste jag acceptera pressen och utnyttja den på ett positivt sätt, säger han.

Oavsett hur han klarar av att leva upp till förväntningarna känner Ebenezer Ofori att han har hittat hem.

- AIK har funnits med mig sedan jag lämnade. Jag har älskat klubben sedan dag ett.

Mötet mellan AIK och Rostov spelas den 15 februari med avspark 16.00 och visas på C More Live och cmore.se.