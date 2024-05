Ofosu-Ayeh utvisslad - men hyllar Djurgårdens supportrar

Det var i den andra halvleken som Phil Ofosu-Ayeh, Halmstads högerback, blev utvisslad av många blårandiga supportrar på läktaren - varje gång han hade bollen. Vid slutsignal var han dessutom inblandad i ett gruff som hemmafansen inte uppskattade. Då stämplade han Besard Sabovic, varpå Djurgårdens mittfältare konfronterade honom och därefter blev knuffad av Ofosu-Ayeh.

Situationen skapade mer ilska mot 32-åringen från läktarhåll.

- Jag älskar supportrarna. De är en del av spelet. Jag skulle gärna spela inför 20 000 åskådare varje lördag. De har rätt att vara högljudda. Jag uppskattar det, även om de inte gör det för min skull. Det ger fortfarande en bra känsla, säger Ofosu-Ayeh.

Han menar vidare att ”inget” hände mellan honom och Sabovic.

- Det var bara en kamp mellan oss. Det är fotboll. Det är bra nu.

Mittfältaren i Djurgården håller dock inte med. Han är irriterad över att Ofosu-Ayeh klarade sig undan en varning.

- Jag fick en väldigt sen stämpling. Jag fattar inte hur han inte fick gult kort. Jag förstår att det var lite irriterat hos Halmstad, de låg under och vi stod där och lirade boll på kanten. Men ska de gå in så fult och sent ska domarna vara beredda. Jag blev lite besviken att han inte fick gult kort, säger Sabovic.

Desto mer nöjd med det blårandiga spelet, framför allt i första halvlek, är Sabovic. Efter femte raka segern i allsvenskan förklarar han att han njuter av att spela i Djurgården just nu.

- Det är väldigt, väldigt kul. Jag tror man ser det på oss, hur kul det är att spela anfallsfotboll och att alla vill ha boll. Alla vill göra skillnad.

Djurgården vann med 2-0, efter två tidiga mål. Men Phil Ofosu-Ayeh ser ändå ljusglimtar efter Halmstads förlust.

- Vi sov de första 20-25 minuterna. Sen var det ganska imponerande hur vi kom tillbaka efter det. Vi skapade några chanser och hade lite otur med en straffsituation. Men det bästa laget vann. Djurgården var bättre och skapade fler chanser. Men jag vill ge beröm till laget. Vi försökte vårt bästa och visade karaktär efter den tuffa starten, säger högerbacken.