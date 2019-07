Ohlsson saknas mot Sundsvall - Alexandersson med i truppen för första gången

När IFK Göteborg spelade 0-0 mot Östersunds FK på bortaplan kunde inte lagkaptenen Sebastian Ohlsson medverka på grund av skada. Nu meddelar IFK Göteborg att även Ohlsson missar mötet med Sundsvall.

Samtidigt är det ett nytt namn som tar plats i Blåvitts trupp till hemmamatchen. 17-årige Noah Alexandersson, son till Niclas Alexandersson, får chansen i allsvensk matchtrupp för första gången i sin karriär.

I Blåvitt saknas även korsbandsskadade Patrik Karlsson Lagemyr och avstängde Lasse Vibe.

IFK Göteborgs trupp: Giannis Anestis, Tom Amos, André Calisir, Carl Starfelt, Rasmus Wikström, Emil Holm, Nzuzi Toko, Victor Wernersson, Kristopher Da Graca, Sebastian Eriksson, Adil Titi, Amin Affane, August Erlingmark, Alhassan Yusuf, Sargon Abraham, Giorgij Charaisjvili, Robin Söder, Noah Alexandersson.

IFK Göteborg-Gif Sundsvall på lördag sänds på C More Live 2 och kan streamas på cmore.se. Matchen har avspark klockan 16.00 under lördagen. Sändningsstart: 15.50.