Ohlssons besked om skadan: "Högg till"

I andra halvlek mot AIK under måndagen tvingades Sebastian Ohlsson kliva av. IFK Göteborg-kuggen fick ljumskproblem och vet inte riktigt hur status är.

- Det är svårt att säga. Det högg till lite i ljumsken när jag skulle skjuta. Jag hoppas att det är mer det som jag hade problem med innan Gais-matchen. En liten muskel där det släppte efter några dagar. Jag hoppas att det inte är för stor grej, säger Ohlsson.

Men det finns en risk att du missar sista matchen på vårsäsongen (mot Elfsborg på lördag)?

- Jag hoppas kunna spela. Men det är omöjligt att säga nu.

31-åringen är kritisk till Blåvitts insats efter 5-2-förlusten mot rivalen från Solna.

- Vi förtjänar inte att vinna. Vi gjorde inte det vi pratade om innan matchen. Vi hamnade inte i de positionerna vi ville. Det var inte tillräckligt bra. Vi ska inte släppa in fem mål. Det är under all kritik.

Mittbacken Gustav Svensson tycker att IFK aldrig fick matchen mot AIK dit man ville - trots ledning vid två tillfällen.

- Vi kom in i det fel från början. Vi låg fel både defensivt och offensivt. Ändå lyckades vi göra 1-0 men fick inte energin som man brukar få vid ett mål. Det blev 1-1 och sen fick vi in 2-1, i ett läge där vi inte heller var jättebra. Då lyckades vi inte använda den energin då heller. Det var inte jättemycket som var positivt, säger Svensson.

Veteranen gjorde ett självmål till 3-2 för AIK.

- Jag försökte täcka den med huvudet för jag visste att det skulle komma löpningar bakom. Sen märkte jag direkt att den skulle gå in i mål. Surt. Det var för jävligt. Man vill aldrig sätta sitt eget lag i den situationen. Sen försökte jag ju bara försvara en yta.