Ola Larsson avslöjar Blåvitts transferplaner: "Annars kommer vi inte lyckas - så enkelt är det"

IFK Göteborg går in i sommaruppehållet på plats 13 i den allsvenska tabellen.

Nu väntar ett högintressant transferfönster - där stora delar av planerna är beroende av vilka pengar som kommer in.

- Om vi ska kunna bygga den här klubben vidare, och följa den verksamhetsplanen som vi har satt upp, behöver det komma in ordentligt med pengar i systemet. Antingen genom en försäljning, att en stor sponsor går in eller via något annat, säger Blåvitts tekniske direktör Ola Larsson.

- Om vi har mycket pengar kommer vi ha möjligheten att göra saker. Om vi inte har mycket pengar kommer vi inte ha möjlighet att göra så mycket.

Ola Larsson förklarar att det "ordentliga tillskottet" med pengar behöver komma antingen nu i sommar eller till vintern.

- Då känner jag mig trygg med att följa den vägen som vi har satt ut. Får vi inte in pengar blir det svårt att följa verksamhetsplanen.

Känner du någon press över att få in de pengarna redan i sommar?

- Nej, det gör jag väl inte. Det beror på hur snabbt vi vill bygga detta.

***

Under den allsvenska inledningen har IFK Göteborg varit tunt både i mittförsvaret och på anfallspositionen. Delvis på grund av större skadeproblem, men också för att klubben valde bort fler värvningar på nyckelpositionerna i vintras.

Det har påverkat lagets möjligheter på planen - och till följd har både supportrar och experter varit kritiska till valet under våren.

- Experterna har ingen insyn alls i hur vår ekonomi ser ut, vilka avväganden vi måste göra och hur våra diskussioner ser ut internt, säger Ola Larsson och fortsätter:

- Vi kommer fatta de beslut som vi tycker är bäst för IFK Göteborg. Men vi lever också i en otroligt föränderlig bransch där en skada eller annan situation kan skapa nya utmaningar. Det handlar om att balansera en ekonomi samtidigt som vi vill satsa.

Ola Larsson menar att besluten i vintras likväl som framöver behöver balanseras mellan kortsiktighet och långsiktighet.

- Jag kommer inte att äventyra den här klubben för att vi ska ta in en ny spelare. Det tycker jag bara är oansvarigt.

Ola Larsson berättar att Blåvitt i stället för att värva en till mittback valde att skola om Adam Carlén från defensiv mittfältare till mittback under försäsongen.

***

Inför sommarfönstret är IFK Göteborgs tekniske direktör däremot tydlig: Blåvitt vill värva minst en mittback. Men även offensiv förstärkning är att vänta.

- Vi tittar främst på att värva en mittback och en nia, säger Ola Larsson.

Letar ni efter äldre eller yngre spelare på de positionerna?

- Som mittback är det både och. Både ett äldre alternativ men också ett yngre. Som nia är det mer ett äldre alternativ, ett mer erfaret. Jag tror att det är viktigt på de två positionerna.

Det råder samtidigt en osäkerhet på IFK Göteborgs mittfält. Där har Andreas Pyndt varit en viktig spelare under våren, men nu löper låneavtalet med Silkeborg ut och spelmotorn reser tillbaka till Danmark inom kort.

- Vi är väldigt nöjda med honom och tycker att han har varit väldigt bra. Men vi förstår också om det är så att Silkeborg vill ta tillbaka honom, vilket var planen från början.

Huruvida Blåvitt kommer värva in en ersätta till Pyndt eller ej är en ekonomisk fråga, menar Ola Larsson.

Ytterligare en osäkerhet kring mittfältet stavas Malick Yalcouyé. 18-åringen har gjort braksuccé under våren och kopplas ständigt ihop med stora europeiska klubbar - för stora pengar.

- Om det är så att Malick försvinner får vi ta tag i det då, men det finns ingen anledning till att ta in en ersättare till Malick om han inte är borta. Det får vi förhålla oss till den dagen det i så fall sker, säger Ola Larsson och berättar att en mittfältsvärvning inte är lika prioriterad som en mittback eller anfallare i dagsläget.

Ola Larsson fortsätter:

- Som sagt, om det är så att vi ska följa den här verksamhetsplanen och att det ska lyckas, då måste vi få in pengar i systemet. Annars kommer vi inte lyckas - så enkelt är det. Därför behöver vi få till en försäljning av Malick eller någon annan för att kunna få fart på det här.

***

Succén med Malick Yalcouyé har gett IFK Göteborg mersmak vad gäller Afrika-spåret.

- Jag har alltid tyckt att det är ett intressant perspektiv. Men det är en process över flera år att Malick kommit hit, och sen när han väl är här är det bara några månader innan det är dags att försvinna i väg.

- Om man ska jobba med ett Afrika-spår måste man ha en ganska stor volym i det, och också kombinera det med spelare från akademin och dessutom ha ett lag där man kan låta spelarna få spela in sig.

Ola Larsson berättar att regelverket inte tillåter afrikanska spelare i division 2, där IFK Göteborgs samarbetsklubb Västra Frölunda befinner sig för stunden. Afrikanska spelare tillåts däremot i Ettan.

- Därför är det prio för oss att få upp Västra Frölunda till division 1. Om vi ska öka Afrika-spåret måste vi upp i division 1 med "VF", annars kommer det bli svårt att få en ekonomi i det där.

Som en följd av IFK Göteborgs ökade intresse i Afrika var scouterna Stig Torbjörnsen och David Vukovic på scoutingresa i Ghana förra veckan. Både för att titta på spelare kortsiktigt och långsiktigt.

- De var där för att titta på spelare, och framför allt är det mittbackspositionen som vi tittar på där nere. Men det handlar också om att bygga relationer för framtiden. Hur kan vi hitta nästa Malick? Det är det som de har jobbat med.

***

En av sommarens stora följetångar väntas kretsa kring Victor Edvardsen. Anfallaren som har ett förflutet i IFK Göteborg och är supporter till klubben sedan barnsben lämnade Djurgården för nederländska Go Ahead Eagles förra sommaren.

Nu kopplas han samman med en flytt till IFK Göteborg, där Expressen bland annat har rapporterat att 28-åringen står högt upp på klubbens önskelista.

- Det är en väldigt bra spelare. Men han tillhör en annan klubb och tillhör inte oss, säger Ola Larsson.

Hur ser möjligheterna och intresset ut för Edvardsen från Blåvitts sida?

- Vi behöver få hit svenska spelare och gärna spelare som har ett hjärta för Blåvitt. Sen skulle jag gärna vilja ha in spelare som har ett ledarperspektiv, säger Ola Larsson.

Han drar sedan en koppling till sin förre Hammarby-adept Nikola Djurdjic (som nyligen lagt skorna på hyllan).

- Det är en person som jag tycker gick in och förändrade en klubb på kort sikt, när han kom till Hammarby. Den mentaliteten som han kom in med där, och vände på hela klubben, något sånt skulle vara kul att göra här också.

- Att hitta någon med en mentalitet, som vågar brösta en hel klubb, som bara står där och tar emot det när en hel arena buar åt en. Det tror jag är Victor Edvardsen. Det har han. Men om han hamnar hos oss, det vet jag inte.

Victor Edvardsen har varit hemma i Göteborg under sommarledigheten. Men Ola Larsson har inte varit i kontakt med anfallaren på senare tid, berättar han.

- Nej, det har jag inte, säger Larsson fåordigt.

Victor Edvardsen, som stod för sju poäng på 32 matcher i Eredivisie den nyss avslutade säsongen, har två år kvar på sitt kontrakt med Goa Ahead Eagles. Hur det påverkar priset och IFK Göteborgs möjligheter till en värvning har Ola Larsson svårt att svara på.

- Jag har ingen aning. Vi har ju inga pengar att lägga på den typen av rekrytering. Det finns liksom inte. Att köpa loss honom i sådana fall, det tror jag inte är ett alternativ.

Den andra och sista delen av Fotbollskanalens långintervju med Ola Larsson publiceras senare under måndagen.