Ola Larsson bekräftar: Två nyförvärv klara för IFK Göteborg

IFK Göteborg presenterade Ramon Pascal Lundqvist under onsdagen. Efter torsdagens träning bekräftade klubbens tekniske direktör att man inte är färdigvärvade ännu. Långt ifrån, till och med.

- Det är två stycken nyförvärv som inte är här än, säger Ola Larsson och fortsätter:

- Det kommer två till. Det får ni hålla utkik efter.

Är det en anfallare och en mittback?

- Det vet jag inte.

Hur nära är det?

- De är redan klara. Sen får vi se.

På mittbackspositionen har Aftonbladet tidigare rapporterat om att Blåvitt är nära att värva Rockson Yeboah från Techiman United FC.

Mittbacken, är det ett arbetstillstånd som saknas där kanske?

I går berättade Ola Larssons tidigare kollega i Hammarby, Jesper Jansson, för Fotbolldirekt att Ola Larsson hade tagit referenser på anfallaren Andronikos Kakoullis från Omonia Nicosia. Expressen hade tidigare rapporterat att IFK Göteborg slutförhandlar om spelaren.

Ola Larsson svarar på Jesper Janssons ord:

- Jag såg att han kommenterade det. ”Jeppe” är härlig där. Han har tidigare sagt att han ”längtar tillbaka till svenska journalister”, så ni får väl tolka det där.

Är ni färdigvärvade efter dessa två spelare?

- Vi får väl helt enkelt se. Vi har en positiv dialog i vårt fotbollsutskott. Vi tar steg tillsammans hela tiden, så får vi se hur det blir sen. Men det är där de besluten tas.

Ola Larsson har tidigare pratat om att IFK Göteborg behöver få in mer ”raketbränsle”. Det har Blåvitt nu fått, menar han.

- Ja, vi har haft ett ganska aktivt transferfönster. Det har varit väldigt kul. Vi har haft ett aktivt fotbollsutskott med mycket bra diskussioner som har varit villig att hjälpa till här på ett bra sätt. Vi har kunnat driva det här tillsammans.

Hur mycket kunde ni förbereda er innan Malick Yalcouyé väl var såld (till Brighton för en klubbrekordsumma)?

- Vi hade kunnat agera lite snabbare. Jag har egentligen vetat hela våren att vi kommer sälja honom. Men klubben har velat ha hundraprocentiga garantier här, och jag köper det. Vi hade nog kunnat börja två-tre veckor tidigare egentligen, men jag fattar.

Hur mycket kan man kratta inan?

- Det är också det. Hur mycket pengar får vi in? Och såna saker. Glöm inte bort att vi i det här läget också fick in nya tränare. Jag vill också att tränarna ska vara med i utvärderingen av truppen och att de är med på de spelare som kommer in. Det är också såna saker.

Det verkar som att du har fått använda några av Malick-pengarna?

- Exakt, lite har jag fått använda. Det tycker jag känns väldigt kul.

Ola Larsson summerar sedan de presenterade nyförvärv som IFK Göteborg har stått för under sommarfönstret hittills:

Ola Larsson om…

…Jonas Bager (mittback):

- Det är en jättefin rekrytering. Han kommer från en lite högre hylla, från en annan nivå, och kommer hit. Sen har han haft lite otur med sin vad. Men den tror jag kommer bli väldigt bra.

… August Erlingmark (mittback/ defensiv mittfältare):

- Var inte riktigt matchfit när han kom hit. Han har mycket mer i sig än det som han visade mot BP. Där har han mycket mer i sig.

…David Kruse (defensiv mittfältare):

- Vi hade ju Pyndt här under våren och jag tyckte personligen väldigt mycket om honom. Men det vi kanske får med Kruse också är ett försvarsagerande och ett positionsspel som kanske inte Pyndt hade på det sättet. Jag tycker att han har hela paketet. Den är jag väldigt nöjd med.

…Ramon Pascal Lundqvist (offensiv mittfältare):

- Jag tycker att det är jättekul att han är här. Vi har haft lite problem den sista tredjedelen med att skapa målchanser. Det är hans grej. Den sista tredjedelen. Där är han bra. Jag har ganska höga förväntningar på honom faktiskt.

…Jacob Karlström (målvakt, lån):

- Där ska man egentligen prata med Stig (Torbjörnsen, scout). Men det var jävla bra jobbat. Jacob spelade hemma mot Silkeborg i Europakvalet ena veckan, men veckan efter satt han på bänken då de hade värvat en polack (Albert Posiadala).

- Att polacken kommer in gör att vi får möjligheten. Vi är på plats i Silkeborg. Följer honom från omklädningsrummet, in i restaurangen efteråt. Sitter på bordet bredvid och lyssnar på alla konversationer. Punktmarkerar alla dialoger, för Molde är osäkra på om de ska släppa honom.

- ”Stickan” (Stig Torbjörnsen) är med i alla dialoger och puttar dem i rätt läge. När han får tummen upp stoppar han honom (Karlström) i bilen efter middagen, tar färjan över, sover på ”Stickans” soffa, och sen är han här. Så det var jävligt bra jobbat av ”Stickan”.

Med Jacob Karlström inne på lån har IFK Göteborg en bred målvaktsuppsättning där vårsuccén Elis Bishesari åter är i träning efter skada, Sarpsborg-lånet Anders Kristiansen är fullt frisk och Pontus Dahlberg närmar sig full träning inom den närmaste månaden.

Ola Larsson är tydlig med att IFK Göteborg nu har får många målvakter i truppen.

- Ja, det är klart. Minst en för många.

Någonting kommer att hända där, låter det som?

- Det är sannolikt.

Ola Larsson berättar att en eventuell lösning är att lånet av Anders Kristiansen avslutas.

Samtidigt finns det ett växande intresse för unge Elis Bishesari.

- Det ser väldigt bra ut (intresset). Han har gjort ett enormt bra år. Sen får vi se.

Däremot finns det inga bud på Bishesari för stunden.

- Nej, inget konkret, avslutar Ola Larsson.