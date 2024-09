Olden Larsens intensiva dygn - som fick Häcken-comebacken att gå i lås: "Behövde ha is i magen"

Djurgårdens IF

Lars Olden Larsen var en av Häckens guldhjältar säsongen 2022. Sommaren 2023 lämnade norrmannen Bollklubben, efter en strålande vår innehållandes elva poäng på tolv matcher.

Efter endast ett år i nederländska Nec Nijmegen är han nu tillbaka på Hisingen, på lån över höstsäsongen.

- Det är gott att vara tillbaka, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag log från öra till öra när allt var klart, och jag fick en stor kram från Mikkel Rygaard. Jag är väldigt glad.

Han beskriver året i Nederländerna som lärorikt.

- Det är ett typiskt svar det där, men det var faktiskt precis det. Jag känner mig tryggare i mig själv som fotbollsspelare nu. Jag har blivit en mer vuxen spelare av det som jag har lärt mig där.

- Sen var det en tuff tid på planen. Jag fick mycket speltid i starten, men varken jag eller laget gjorde det bra. Då gjorde tränaren lite byten, laget spelade bättre och då var det svårt att ta sig in i laget igen.

Han är samtidigt glad över att han fick vara med och ta sig till en cupfinal samt en femteplats i ligan, tillhörandes ett poängmässigt klubbrekord.

Efter en försäsong som Olden Larsen själv kände sig nöjd med dröjde det sent in på övergångsfönstret innan det aktualiserades med en flytt.

- Jag hade ett mål om att spela mig in i laget i Nijmegen, men på slutet kände jag att jag behövde göra ett val och då blev det så här.

Lars Olden Larsen berättar sedan om de intensiva dygnen som ledde till att han slutligen överraskande kunde presenteras för BK Häcken - vid lunchtid dagen efter att fönstret hade stängt.

De första viktigaste papperna skrevs under i Nederländerna och skickades därefter in i tid. Sedan fick han ta sig till Tyskland för att skriva på sitt slutgiltiga avtal med BK Häcken, där klubben fanns på plats inför Europa Conference League-playoffmötet med Heidenheim.

- Jag visste att det skulle ordna sig, men självklart vill man bara att det ska bli klart direkt när man har lämnat sitt ja. Då behöver man ha is i magen, och det hjälpte både Häcken och min agent mig med.

- Jag fick se till att packa mina saker snabbt och ta mig till Tyskland. Sen åkte vill tillsammans till Göteborg därifrån.

Han berättar att han hade andra valmöjligheter, men Häcken kändes mest rätt då han ville gå till en klubb där han inte skulle behöva någon större startsträcka.

Lars Olden Larsen vill inte gå in specifikt på vilka klubbar som var intresserade av honom, men han berättar att det fanns intressenter från flera håll i Skandinavien.

- För min del var det bara Häcken som gällde i Sverige, säger han.

Från början var inte Lars Olden Larsens plan att komma tillbaka till BK Häcken så här snabbt. Men nu, när det blev som det blev, ser han det som positivt.

- Mycket är sig likt, men en stor skillnad är att det inte är snack om något guld nu som det var när jag var här sist. Vi behöver hitta tillbaka till den positivismen och vi har fortfarande något att spela för.

Häcken ligger inför helgens allsvenska omgång åtta i tabellen. Bollklubben har samtidigt spelat en match mindre än flera lag i serien, och ligger sex poäng efter Djurgården på tredjeplatsen som även innebär Europa-spel.

- För min del tänker jag att det är möjligt att lösa det. Börjar vi plocka poäng nu direkt är det hundra procent möjligt. Men vi kan inte tänka på det för mycket, det är bara att ta match för match och vecka för vecka.

Lars Olden Larsen gjorde comeback för Häcken i 3-3-matchen borta mot Norrköping inför landslagsuppehållet. I hemmacomebacken väntar nu en stor favoritmotståndare för norrmannen.

I sin sista hemmamatch för BK Häcken 2023 ställdes Olden Larsen mot IFK Göteborg - där han både gjorde mål och vann med klara 4-1. I sin comeback på Bravida arena väntar, passande nog, just ett derby mot Blåvitt.

- Det är väldigt kul. Man känner att det här är en lite mer speciell match än andra matcher. Det går inte att säga något annat. Jag ser väldigt mycket fram emot den matchen, säger han.

Olden Larsen har ytterligare fina minnen mot just IFK Göteborg. Hösten 2022 var han nämligen med och knep Hisingsklubbens första SM-guld via en seger mot just Blåvitt, på Gamla Ullevi.

Norrmannen myser när han blickar tillbaka på minnet.

- Det är väldigt fina minnen. Det är nog det roligaste jag har varit med om. Nu får vi jobba hårt för att skapa nya minnen tillsammans på söndag.

Mötet mellan BK Häcken och IFK Göteborg sparkar igång klockan 16.30 under söndagen.