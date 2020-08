Olsson kan lämna Helsingborg - mitt under säsongen: "Vi får ta det därifrån"

Martin Olssons kontrakt med Helsingborg går ut redan i oktober. Det innebär att laget kan tappa försvarskuggen mitt under säsongen. Det bekräftar han för Sportbladet .

Martin Olsson har varit en av Helsingborgs viktigaste spelare under säsongen och var en pelare under den tuffa inledningen av årets allsvenska. Men nu framgår det från nya uppgifter att kan han lämna redan i oktober – mitt under säsongen, bekräftar Olsson till Sportbladet.

- Jag har kontrakt till oktober. Sedan får vi ta det därifrån, om jag blir kvar längre eller inte. Men just nu respekterar jag kontraktet jag har och fokuserar på varje match, säger Olsson till Sportbladet och fortsätter:

- Om jag lämnar för en annan klubb så borde de klara av det ändå. Då hoppas jag att jag har pushat de yngre så att de blivit starkare mentalt. Jag ska pusha dem varje träning och varje match. Det handlar mer om det mentala än det fotbollsmässiga för våra yngre spelare.

Olsson anslöt till Helsingborg inför säsongen och skrev på ett korttidskontrakt fram till 30 juni. Men på grund av coronapandemin, som sköt upp allsvenskans start till i mitten av juni, förlängde Olsson sitt kontrakt 1 juli.

Han inte gjort det till någon hemlighet att han vill utomlands igen. Efter att ha klivit in som mittback och ledare i laget efter att Andreas Granqvist skadade sig i säsongsinledningen är det ingen omöjlighet, då Olsson bekräftar att utländskt intresse finns – men att han inte har något konkret i nuläget.