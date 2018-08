Olsson och Mrabti kan missa Djurgårdens möte med Elfsborg

I morgon tar Djurgården emot Elfsborg på hemmaplan och båda lagen behöver tre poäng. Djurgården för att inte tappa mark mot topplagen och Elfsborg för att dra ifrån lagen i botten av tabellen.

Inför mötet saknar Djurgården ytterbacken Jonathan Augustinsson som är avstängd. Nyförvärvet Omar Eddahri kommer inte heller till spel och dessutom kan laget få klara sig utan Jonas Olsson och Kerim Mrabti.

- "Jonis" är avstängd och Omar har fortfarande problem med sin hälsena och missar matchen. Sedan har vi lite frågetecken kring Jonas Olssons ljumske. Han har känt av den sedan förra matchen så det blir en kamp med tiden. I övrigt har Kerim Mrabti varit sjuk och där får vi se hur det ser ut för honom under lördagen. Jag hoppas att han är med oss då. Annars är resten tillgängliga, säger Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel till klubbens hemsida.

För Djurgårdens hemsida berättar tränaren att både spelare och ledare har rannsakat sig själva efter förlusterna mot Häcken (5-0) och Kalmar (2-0). Nu försöker man blicka framåt och siktar på att ta tre poäng mot Elfsborg.

- Det är viktigt att vara självkritisk och det kommer ofta något gott ur en sådan rannsakan inom hela gruppen. Man kan peka på olika faktorer men det är ingen idé att fastna i de negativa sakerna utan nu ska vi vara positiva och göra det absolut bästa med den trupp vi har. Samma killar i truppen gjorde det bra för tre veckor sedan och vi kan inte tillåta oss att vara sämre än då. Vi är alla överens om vad som ska förbättras så nu blickar vi framåt och går för seger.

Mötet mellan Djurgården och Elfsborg spelas på söndag med avspark 17:30. Du ser matchen på C More Fotboll och kan streama den via cmore.se.