Omstart i allsvenskan - så mycket publik får klubbarna ta in på arenorna

I morgon torsdag (1 juli) börjar de nya publikrestriktionerna att gälla. Under måndagen bekräftade Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, att 3000 sittande personer ska tillåtas på matcher. På stora arenor kan klubbarna ta in 3000 supportrar per sektion.

- Den 1 juli kan vi nu ta nästa, som planerade, lite större steg mot att avveckla restriktionerna och att återigen öppna upp samhället, sa Lind under måndagens presskonferens.

I helgen är det allsvensk omstart, och under lördagen (3 juli) ställs IFK Norrköping mot Malmö FF, samtidigt som Degerfors IF tar emot Östersunds FK. Under söndagen spelas matcherna: Varbergs Bois-Kalmar FF, BK Häcken-AIK, Hammarby IF-Halmstads BK och IK Sirius-Mjällby AIF. Måndagen bjuder sedan på två möten: Djurgårdens IF-Örebro SK och IFK Göteborg-IF Elfsborg.

Fotbollskanalen har inför den allsvenska omstarten och att de nya restriktionerna ska börja gälla ringt runt till samtliga allsvenska klubbar för att få besked om hur många åskådare man nu kan ta in med de nya restriktionerna. Flera av klubbarna har redan klart för sig hur mycket publik de kommer få ta in, samtidigt som flera andra klubbar jobbar för fullt med att få fram ett publikantal.

- Det räknas på Tele 2 Arena just nu, förhoppningen är att vi ska kunna ta in alla säsongskortinnehavare, besked i dag eller i morgon, säger Henrik Berggren, vd på Djurgården Fotboll, till Fotbollskanalen.

För Fotbolldirekt berättar Sef:s generalsekreterare Mats Enquist att FHM kommer att presentera förtydliganden för direktiven som gäller vid offentliga tillställningar.

- Vi kommer få fler detaljbesked imorgon. Länsstyrelserna går också in i möten nu och kommer också ge oss besked i närtid. Så det är egentligen där skon klämmer, säger Enquist till Fotbolldirekt.

Se alla klubbars publiklägen i faktarutan nedan. Listan uppdateras löpande.