Onenexus eftertraktade i allsvenskan - men delar fotbolls-Sverige

I maj 2021 skulle Häcken värva en ny tränare efter att Andreas Alm lämnat för Odense. Det var där någonstans som Onenexus dök upp i svensk media för första gången.

Men i det tysta hade parterna haft ett samarbete i flera år.

- Vi har jobbat med Onenexus i olika frågor sedan 2019. Vi var väl först i Sverige med det samarbetet. Vi har ett ramavtal som sträcker sig över helår, säger Häckens klubbchef Marcus Jodin.

Onenexus är ett danskt bolag som bland annat kan anlitas av klubbar för att ta fram listor på potentiella kandidater för ett specifikt jobb, och de erbjuder också hjälp till enskilda tränare och klubbledare med exempelvis förhandlingar och karriärsplanering.

- Jag har jobbat som sportchef och CEO i Ålborg och förstod då hur svårt det är att rekrytera ledare på ett bra sätt. En klubb lägger mycket resurser och tid på att rekrytera spelare, men inte mycket på ledare och det kan gälla CEO, sportchef, tränare, specialister, säger Allan Gaarde, som är en av personerna som driver Onenexus.



Gaarde säger att de två viktigaste sakerna för bolaget är att hjälpa ledarna att bli ännu bättre och att hjälpa till att rekrytera ledare.



- Det är enormt tidskrävande, det är inte bara att vi säger att nu tar vi den som varit i den klubben. Du ska ha stenkoll på marknaden, och marknaden är extremt stor. Det finns många tränare. Att driva en process diskret är svårt. Så om klubbarna själva ringer tränare så står det i media dagen efter, och det är inte det bästa och där kan vi i stället jobba diskret, säger han och fortsätter:



- Vi har också workshops for att göra en analys av vad klubbar har behov av. Vi kan ju inte komma och berätta för en klubb vad den ska ha, det är ju klubben som känner sig själv bäst. Men vi kan ställa massa frågor. Då kan klubben lista ut vad man helst behöver. Det kan vara bra att få tuffa frågor kring det och få veta ifall strategin är realistisk.Bland de allsvenska klubbarna är Onenexus en vattendelare. Vissa tycker att bolaget är jättebra, andra är inte lika imponerade.- Vi har människor och kompetens som klarar det här själva. Det är nästan så att man idiotförklarar sin egen verksamhet om man anlitar Onenexus… alltså ska vi ringa danskar och de då ska veta bättre än oss om vad vi behöver för tränare i vår verksamhet?, säger en klubbledare, som får medhåll av en person från en annan klubb:- Att andra ska ta fram och bestämma vem som ska träna ditt lag, det är ju att underkänna sin egen verksamhet. Sedan kostar det en hel del att ta den hjälpen. Om de anställs för en tränarrekrytering så tar de ungefär tre månadslöner av vad tränaren får i kontrakt, det blir ungefär en halv miljon, säger personen.Häckens fotbollschef Martin Ericsson är mer positiv till Onenexus.- Jag ser deras sätt att arbeta på som en naturlig utveckling inom fotbollen. Det är lite så som det fungerar när man rekryterar i företagsvärlden, då tar man extern hjälp. Det här har varit ett bra arbetssätt som stärkt vår rekryteringsprocess, säger han.Tillbaka till maj 2021.Inför säsongen hade Häcken tippats att bli ett topplag. Men så blev det inte. Efter de sex första omgångarna låg laget sist i allsvenskan med endast två inspelade poäng och det spekulerades om tränaren Andreas Alm skulle få sparken.Då klev plötsligt Odense in och köpte loss Alm.Och här hamnade Onenexus på flera olika stolar.Bolaget låg bakom Odenses rekrytering av Alm då de hjälpte den danska klubben och tipsade om den svenske tränaren.- Vi har inte samma spetskompetenser som företag som är specialiserade på rekrytering. Därför är det helt naturligt för mig att vi använder specialister som kan utmana oss och se till så att rekryteringen blir framgångsrik, sa Odenses sportchef Michael Hemmingsen till GP.Då var det Häckens tur att leta efter en ny tränare, och även här anlitades Onenexus, som la fram Per-Mathias Högmo, som fick jobbet.Det finns en koppling mellan Häcken och Onenexus. Allan Gaarde är nära vän, tidigare lagkamrat och mentor till Häckens fotbollschef Martin Ericsson.- Allan är en tidigare lagkamrat till mig från tiden i Ålborg, och han är också en vän som jag jobbat personligt med när det kommer till mentorskap i rollen som sportchef. När jag blev sportchef i Häcken tog jag en hel del hjälp av Allan eftersom han hade erfarenhet av den rollen. Det var en viktig del för mig som inte hade erfarenhet. Så att Häcken då började att samarbeta med Onenexus blev en naturlig del. Vi var först ut Sverige med det samarbetet, säger Ericsson innan han berättar vad Onenexus har hjälpt till med:- Vi har rekryterat på olika positioner med deras hjälp, förutom tränare så även fystränare och fysioterapeut. Man letar inte bara lokalt utan vi har personer med internationell erfarenhet. Vi vill titta på spetsrekryteringar och då är det bra att få referenser och profiler.- Vi har inte upplevt det. Det har varit stor integritet i deras arbete. Men jag förstår frågan.Allan Gaarde är inte bara mentor för Martin Ericsson utan han hjälper även personer i flera andra klubbar.- Det gör vi på många ställen. Jag har själv upplevt hur svårt det är att vara ledare i fotbollsbranschen. Inga ledigheter, alltid under press och oftast ensam. Vi hoppas göra en skillnad för ledarna och göra dem bättre. Vi upplever många som är på gränsen till att brytas ned av stress. Vi har flera som vi hjälper, säger han.För Häcken har samarbetet med Onenexus haft blandat resultat. Anställningen av Högmo blev succé då han tog Häcken till sitt första SM-guld någonsin.Och det gav ringar på vattnet för Onenexus som fick ett slags genombrott på den svenska marknaden.- Det är klart att när det kommer ett nytt bolag så måste man visa att man är duktig, säger Allan Gaarde.Men lika bra gick det inte när Högmo lämnade och Onenexus la fram Pål Arne ”Paco” Johansen som en potentiell ersättare.”Paco” fick sparken efter nio månader, då det återstod sju matcher av säsongen 2024 och laget låg nia.Det är inte bara Häcken som har samarbetat med Onenexus. Fler klubbar har köpt tjänster av det danska bolaget - och det har varit med blandat resultat.

Förutom Högmo så hamnar två AIK-anställningar på pluskontot. Onenexus anlitades nämligen först när AIK rekryterade sportchefen Thomas Berntsen och sedan tränaren Mikkjal Thomassen, som båda har lyft laget rejält.

- Först var de med i rekryteringen av Thomas Berntsen och sedan även i tränarrekryteringen som slutade med Mikkjal Thomassen. Vi hade själva tagit in hans namn (Thomassens). De jobbade med bakgrundskotroll, referenstagning och dataanalys. Samtidigt tog de fram ett gäng andra personer, säger AIK:s klubbdirektör Fredrik Söderberg.



Varför är det bra att ta hjälp av Onenexus?

- Det är tidskrävande och det är affärskritiska rekryteringar, så då är det alltid bra att ha en neutral bedömare av kandidaterna man tar fram. Det stora skälet är att det är tidskrävande. En neutral kan röra sig mycket mer i skymundan så att till exempel media inte får tipset om vem vi är ute efter.



Vad kostar det att ta hjälp av bolaget?

- Ett par hundra tusen för en rekrytering. Det kan man ställa i relation till att göra en felrekrytering. Jag tycker att Onenexus har varit duktiga men det har också funnits brister. Det kan vara klokt att använda en extern part rent generellt.



- Ja det beror på vilken typ av rekrytering det handlar om. Slutbeskedet ska ju tas av klubben, men att de tar fram underlag och jobbar med att ta fram kandidater parallellt med att klubben bedriver sin verksamhet, det kan vara kostnadseffektivt och tidseffektivt.Thomas Berntsen har, precis som Martin Ericsson, en tidigare koppling till Onenexus. Innan de hjälpte till att ta honom till AIK så var han själv med och anlitade bolaget när han var sportchef i Sarpsborg. Det var när den norska klubben anställde Stefan Billborn som tränare.När danska Bröndby nu letar efter en ny sportchef så erfar Fotbollskanalen att Onenexus har lagt fram både Martin Ericssons och Thomas Berntsens namn, och även Aftonbladet har rapporterat om att den danska klubben visat intresse för båda sportcheferna.Flera personer som Fotbollskanalen har pratat med menar att Onenexus är bra för personer som vill vidare och göra karriär, men att du också riskerar att hamna i ett klurigt läge.- Det är inte bara tränare som de vill representera utan de hör även av sig till klubbledare, sportchefer och även till fystränare som redan är i klubbar, och vill marknadsföra dem till andra lag. För karriärister är de perfekta, men om du som klubbledare eller sportchef samarbetar med Onenexus, om de representerar dig, så blir det ju speciellt när du som klubb ska rekrytera en tränare, för då vill de in i rekryteringen. Du riskerar att hamna i beroendeställning, säger en person.Onenexus har även hjälpt Hammarby, IFK Göteborg, Kalmar FF och Örebro.Under sommaren 2021 hjälpte de Örebro SK med att hitta en ny huvudtränare. Den som fick jobbet var Vitor Gazimba, tidigare assisterade tränare. Men efter bara 14 matcher fick han sparken och följde med Jens Gustafsson till polska Pogon Szczecin.Med Bajen hjälpte de till med anställningen av tränaren Marti Cifuentes, som förde laget till en tredjeplats under 2022 och en sjundeplats 2023 innan han tog över engelska QPR.Onenexus hjälpte även IFK Göteborg med rekryteringen av Jens Askou, som anställdes i juni 2023. Och bolaget har även koppling till Sindre Tjelmeland, som i januari 2024 blev assisterande tränare till Askou.Ett halvår senare försvann båda.I juni 2024 köptes Askou loss av Sparta Prag där Lars Friis, som också är kopplad till Onenexus, är huvudtränare.Då lämnade även Tjelmeland, och Onenexus hjälpte honom till Lech Poznan där Niels Frederiksen är huvudtränare. Enligt danska BT representeras Frederiksen av Onenexus.Men när IFK Göteborg skulle leta efter nya tränare så tog man inte längre hjälp av det danska bolaget.- Vi kommer inte använda dem nu. Vi känns stabila i den väg vi vill ha och då är det enklare att driva den processen själva, sa tekniske direktören Ola Larsson till GP.Den som tog över var Stefan Billborn, en av Larssons bästa vänner. Billborn som alltså tidigare togs till Sarpsborg med hjälp av Onenexus, när Thomas Berntsen var sportchef där.Onenexus hjälpte även Kalmar FF att hitta tränaren Henrik Jensen när Henrik Rydström lämnade. Då hade laget slutat fyra i allsvenskan. Under 2023 förde Jensen Kalmar till en sjätteplats och under sommaren 2024 lämnade han då laget låg näst sist.I skrivande stund hjälper Onenexus Häcken, IFK Göteborg och Kalmar FF.- De är involverade i arbetet med att hitta en ny huvudtränare till oss, säger Kalmar FF:s klubbchef David Måsegård och fortsätter:- Vi vill ha kvalitet och bakgrundskontroll. Du får detta via det bolaget. De har en stor databas med namn. När vi anställde Henrik (Jensen), och även nu när vi letar efter en ny tränare, så har vi tagit in Onenexus i second opinion där de kommer in i sista delen.- Det påskyndar processen. Vi kan kvalitetssäkra vår syn på kandidaterna som vi har, vi får utlåtande från annat håll. Det blir förhoppningsvis mycket bättre.- De har flera olika tjänster. Det beror på hur involverade de ska vara. Men jag skulle säga att när du har en chefrekrytering i näringslivet så är det i nivå med detta.En del allsvenska klubbledare menar att man inte kan vara helt säker på att Onenexus verkligen tar fram de tre bästa kandidaterna som passar just den klubben, eller om de endast tar fram kandidater som de själva är förknippade med.Det är något som Kalmar FF har tänkt på.- Det är där vi har beslutat att det är vi som tar fram namnen och sedan får de värdera våra namn. Så vi styr namnen och sedan värderar Onenexus, säger Måsegård.Allan Gaarde menar att man visst tar fram kandidater som är bäst lämpade för det aktuella jobbet och inte bara tränare som man själv är kopplad till.- Jag förstår vad du frågar om, men man måste förstå att vår succé är om kandidaterna klubbarna väljer blir en succé. Det dummaste vi skulle kunna göra är att inte ta fram de bästa kandidaterna. Det skulle vara att skjuta sig själv i foten. Men man ska också förstå att det är kontexten som bestämmer om en kandidat är en match eller inte, det vill säga en kandidat kan vara perfekt i en klubb men inte vara det i en annan. Det bästa är att prata med klubbar och personer som har jobbat med oss, säger han.IFK Göteborg tar just nu hjälp av Onenexus med arbetet att rekrytera nytt folk efter att tekniske direktören Ola Larsson sagt upp sig.Häcken tar hjälp när de nu ska tillsätta en ny tränare, och enligt GP har det danska bolaget bland annat intervjuat damlagets tränare Mak Lind om det aktuella jobbet i herrlaget.I slutet av 2023 berättade Fotbollskanalen att Svenska Fotbollförbundets tanke var att man skulle ta hjälp av Onenexus för att hitta Janne Anderssons ersättare, men att det samarbetet avbröts efter att en potentiell jävsproblematik dykt upp. Onenexus representerar/har kopplingar till vissa enskilda tränare, bland annat till Per-Mathias Högmo som då fanns med på listan - en tränare som man alltså hade tagit till Häcken.