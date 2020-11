Öppnade för att lämna - Aiesh: "'Rolle' och jag har en jättebra relation"

IFK Göteborgs offensive mittfältare Hosam Aiesh var en given spelaren i Poya Asbaghis startelva men under Blåvitts nye tränare Ronald Nilsson har Aiesh inte fått chansen från start en enda gång. Istället har 25-åringen fått hoppa in ett fåtal matcher och tidigare öppnade han för att lämna klubben.

- Jag älskar att spela fotboll. Får jag inte göra det här får jag kanske göra det någon annanstans, sa han då.

I helgens match mot Örebro byttes Aiesh in med 15 minuter kvar av matchen men i en intervju med Expressen tonar Aiesh nu ned sitt uttalande.

- Media gillar att blåsa upp saker som inte finns. ”Rolle” och jag har en jättebra relation. Han hyllar mig när jag har gjort något bra. Efter Örebro-matchen kom han fram och klappade om mig och sa att jag gjorde ett mycket bra inhopp. Det är absolut inget problem mellan mig och honom, säger Hosam Aiesh till Expressen och fortsätter:

- Det är klart man vill spela mer och bidra med dom egenskaper man har. Men alla runt om vill vara med och bidra – oavsett om du sitter på bänken, på läktaren eller om du spelar. Men det viktigaste är att vi spelar i allsvenskan 2021.

IFK Göteborg förlorade nyligen mot Örebro SK och placerar sig på en 13:e-plats i tabellen, en poäng ner till Helsingborgs IF och negativ kvalplats. Lagen möts i nästa omgång.