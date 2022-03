Ordföranden om Adegbenro-försäljningen: "Jackpot på alla håll"

Samuel Adegbenro, 26, värvades till IFK Norrköping inför fjolåret. Det slutade med stor succé för den nigerianske forwarden, som vann hela allsvenskans skytteliga med sina 17 mål.

Tidigare i veckan meddelade så "Peking" att Adegbenro har sålts till en klubb i Kina. Då transferfönstret i Kina inte öppnat ännu vill Norrköping av respekt för den kinesiska klubben inte namnge klubben.

Enligt Expressen landar övergångssumman på upp emot 30 miljoner kronor. Värt att notera är då att Norrköping inte ens betalade en miljon kronor för att värva Adegbenro, enligt källor till Fotbollskanalen.

IFK Norrköpings ordförande Sakarias Mårdh tror att det är skönt för både klubb och spelare att affären nu är klar.

- Det var en långdragen process, så det är klart att det ställer till det när vi inte kan gå ut med besked om vad som händer. Det bästa är ju om man kan komma med besked så fort som möjligt, säger Mårdh till Fotbollskanalen.

Var skulle du placera den här försäljningen storleksmässigt i IFK Norrköpings historia?

- Det är en av de större, men framför allt handlar det om ett netto som vi har varit väldigt noga med att få in. Vi har förhandlat både vad tidigare klubb (Rosenborg) ska ha och vad vi ska få in från den nya klubben. Så det är nettot vi har fokuserat på snarare än den höga summan. Vi satte ett netto där vi sa att vi inte går en krona under det och det har vi hållit fast vid.

30 procent av övergångssumman uppges gå till Adegbenros tidigare klubb Rosenborg, men det vill Mårdh inte kommentera.

- Vi kommenterar inte exakta summor, men däremot har vi förhandlat ner den (vidareförsäljningsklausulen) från det ursprungliga avtalet.

Mårdh berättar vidare att det inte är helt klart om Norrköping ska värva en ny forward nu när Adegbenro har lämnat.

- Vi tittar lite på det och ser hur vi ska göra. Vi var relativt nöjda med truppen som den var och så tog vi in Eman Markovic som en spännande utvecklingsspelare. Givet att vi har en trupp som är hel har vi ett slagkraftigt lag framåt med "Totte" Nyman, Jonathan Levi, Markovic, Lucas Lima och Emanuel Chabo, så vi har ett spännande anfall utan Samuel. Men vi kommer värdera det den närmaste tiden.

Känner du att det kan bli svårt att ersätta en sådan succéspelare som Samuel blev hos er?

- Det går inte att ersätta honom rakt av. Det var ingen som trodde att han skulle bli den succé som han blev heller, så det var jackpot på alla håll och kanter när han exploderade som han gjorde. Den typen av spelare och så målfarlig som han var säsongen 2021… det finns ingen spelare på marknaden som vi skulle kunna säga: "honom tar vi och får samma resultat". Men vi är relativt nöjda med truppen nu också.

I somras sålde Norrköping den talangfulle islänningen Isak Bergmann Johannesson till FC Köpenhamn för mellan 40 och 50 miljoner kronor. Johannesson har fått sitta på läktaren i de senaste matcherna, men en utlåning till Norrköping är inte aktuell i nuläget.

- Nej, vi har inte fört några diskussioner med honom ännu. Det är nog bara temporärt, så det är inget som vi ser kommer hända just nu heller, säger Sakarias Mårdh.

Vi får inte se honom i IFK Norrköping under våren?

- Nej, det tror jag inte att vi gör. Jag tror att han kommer studsa tillbaka i Köpenhamn, men man vet ju aldrig.