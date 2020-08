Örebro återkallar superettan-lånet

Örebro värvade den nigerianske anfallaren Isaac Boye från Academy for Stars under sommaren 2017. Under sin första säsong för klubben stod han för ett mål på 15 allsvenska framträdanden, där fyra var från start. I fjol stod han för tolv mål för Umeå FC i division 1 norra och hjälpte Umeå att nå uppflyttning till superettan. Men efter den produktiva säsongen i Umeå har det gått fortsätt tungt för Boye under den nuvarande säsongen.

I februari lånades Boye ut till superettan-klubben Ljungskile över säsongen, där båda klubbarna hade en option att avbryta lånet när som helst under låneperioden – något Örebro nu har gjort.

Efter ett mål på nio inhopp bekräftar Örebro SK på sin hemsida under söndagen att man återkallar den 23-årige anfallaren från lånet hos Ljungskile. Klubben bekräftar dock inte varför man valt att bryta Boyes lån.