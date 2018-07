Örebro-back klev av skadad - osäker inför Blåvitt: "Tar det dag för dag"

Örebros mittback Brendan Hines Ike spelade under lördagen från start i omstarten mot Elfsborg på Borås Arena. Han linkade dock av planen redan efter 25 minuter och fick därefter se laget förlora med 2-1 på Behrn Arena i allsvenskan.

Hines Ike gjorde därefter under kvällen en röntgen, som gav ett positivt besked, då det inte rör sig om en skelettskada för honom.

- Det är en stukning av foten, inte en skelettskada. Vi får ta det dag för dag. Han kommer rehabiliteringsträna nu och när smärtan och svullnaden har lagt sig, så är han redo för spel, säger Örebros läkare Ulf Nordström till Fotbollskanalen.

Hur ser du på hans möjligheter till spel mot Blåvitt på lördag?

- Jag kan inte säga exakt när han är tillbaka, men han kommer att rehabiliteringsträna och tar det därifrån, så när smärtan och svullnaden har lagt sig, så är han aktuell för spel.

Örebro ställs på lördag mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Matchen börjar klockan 20.00 och sänds i C More Sport och streamat på C More.