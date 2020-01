Örebro vann i första matchen för året – nyförvärvet målskytt i debuten

Örebro SK gjorde sin första match för året under lördagen, när de tog emot division 1-klubben Linköping City på Behrn Arena. Då fick ÖSK en fin inledning på 2020, efter en klar 4-0-seger.

Efter den första halvleken ledde ÖSK med 1-0 och den tilltänkte målskytten för året, Erik Björndahl, var den som tog sig in i målprotokollet. Nyförvärvet, som vann skytteligan i superettan i fjol, rullade säkert in en straff en stund innan halvtidsvilan.

I andra halvlek kom 2-0 genom 17-årige Noel Milleskog, som avslutade att anfall med ett trycka in bollen vid den första stolpen. Knappa kvarten från slutet kunde även 18-årige Olle Brorsson hitta in på målprotokollet genom att kyligt vinkla in en fast situation. Innan matchen var över hade Milleskog gjort sitt andra och Örebros fjärde för dagen.

Några fler mål blev det inte, utan ÖSK kunde spela tryggt resten av matchen och ta seger med 4-0.