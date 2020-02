Oro kring ÖFK bland supporterkollektivet: "Upplevs som att det finns risk för 15 lag"

Ännu har inte Östersund fått ta del av de 15 miljoner som ska komma via sponsringen från det cypriotiska bolaget Puls8. Upplägget med bolaget var en faktor till varför överklagandenämnden beviljade klubben elitlicens för 2020, men ännu har alltså inte några pengar kommit.

Enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser ersätts en klubb om en vakant plats skulle uppstå innan den 1 mars. I det här fallet skulle ÖFK:s plats tas av Brage. Om en vakant plats uppstår efter det datumet blir det i stället en serie med 15 lag, om inte särskilda skäl finns.

Sofia Bohlin är ordförande för Svenska Fotbollssupporterunionen, SFSU, där ett stort antal av supporterklubbarna till landets elitföreningar finns representerade. Bohlin menar att hon fått bilden av att det finns en oro ute i landet bland medlemmarna.

- När man har kommit så här långt in på försäsongen så bör det finnas en trygghet, en säkerhet, hur fotbollen kommer spelas och i nuläget finns det inte det. Det är inte helt klart om ÖFK kommer kunna spela allsvensk fotboll, kommer det ske något under säsongen som gör att man tvingas spela med 15 lag? Från förbundets sida – och licensnämndens – krävs det bättre riktlinjer och metoder för hur man ger elitlicens där man kan då kan garantera att ett lag faktiskt kan spela fotboll på elitnivå. Det förutsätter också att våra svenska fotbollsföreningar följer de regler och är ärliga i sitt bemötande till förbundet, säger hon till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi har fullt upp med att planera i hur vi ska stötta våra lag under säsongen. Det är inte bara Östersunds supportrar, som garanterat känner en stor osäkerhet hur deras förenings existens kommer se ut under det här året, men också de som ska möta Östersund på bortaplan. Hur ska de kunna planera sina resor för att kunna stötta sitt lag? Men också, hur ställer man sig till ett scenario om Östersund går i konkurs under året? Vad sker då? Det upplevs i nuläget att det finns en risk för det här, att det kan bli 15 lag i serien – och det ska inte kunna finnas. Där bör det finnas en så pass stor trygghet och säkerhet, när man ger ett lag elitlicens, att det inte ska finnas en risk och oro att ett lag inte ska kunna fullfölja hela säsongen.

Då det fanns ett missnöje kring AFC Eskilstuna under deras sejour i allsvenskan valde flera supportergrupperingar att protestera mot klubben, som man ansåg rundade 51-procentsregeln. Bland annat valde vissa lags supportrar att bojkotta klubben på bortaplan. Sofia Bohlin vågar inte svara på hur reaktionerna kommer att yttra sig när säsongen väl drar igång. SFSU som organisation driver inte frågan om en bojkott från medlemmarna.

- Det finns olika sätt att kunna uttrycka ett missnöje. Och en bojkott är ju i sig ett av de största och starkaste verktygen man kan använda. Till en bojkott anser jag att man ska ha som åsikt att en förening har brustit rejält i sitt agerande. Och det som vi har sett tidigare när det kommer till bojkotter är ju AFC, där man har kritiserat hur man har hanterat 51-procentsregelen och föreningsdemokratisk praxis – men också skyhöga biljettpriser på bortasektion har även utlöst bojkott. Vi får se hur supportersverige ställer sig till det här, det vågar jag inte säga.

Vad skulle ni vilja se hände nu?

- Vi skulle vilja se att man utvärderar det här och att man ser över hur systemet ser ut för att kunna säkerställa att lag som får elitlicens faktiskt har möjlighet att spela. Det ska inte finnas en risk att lag inte kan fullgöra en säsong så här tidigt på året. Här måste man gå tillbaka till grunden, hur kan man säkerställa det här? Då kanske det borde bli hårdare krav, på föreningarna ekonomiskt.

Skulle ni vilja se att SvFF/Sef markerade på något sätt?

- Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna komma med konkreta tankar kring ett agerande. Men jag förutsätter att SvFF utvärderar det här nu, det har de kommunicerat att de ska se över, vilket jag tycker är jättepositivt.

Enligt klubben har man ett bindande avtal, ett garantibrev, med det cypriotiska bolaget och tidigare har man i en officiell kommentar gått ut med att man har en "pågående överenskommelse" med Puls8.