Osäkert vilka som spelar centralt i Blåvitt: ”Får plåstra ihop det vi har”

I den förra omgången mot Kalmar fick båda August Erlingmark och Mix Diskerud varsitt gult kort. De har nu kommit upp i antal gula kort som innebär avstängning i kvällens möte mot Örebro.

Det är inte helt säkert än vilka som ersätter mittfältsduon. Amin Affane och Vajebah Sakor ligger bra till men Poya Asbaghi är inte övertygad om de klarar 90 minuter.

- Vi får se om båda har 90 minuter i sig. Sakor började träna för fullt med laget i förra veckan efter sina skadebekymmer. Han skulle aldrig ha kunnat spela 90 minuter mot Kalmar FF, vi får se hur mycket han har i sig nu. Och vi får se hur det är med Amin. Det är ännu viktigare i sådana här lägen att vi verkligen inte lämnar varandra, säger Asbaghi.

Skulle inte Sakor och Affane vara redo finns Billy Nordström och Andreas Öhman tillgängliga för spel.

- Vi får plåstra ihop det vi har, vi har diskuterat alla dem. Det finns en del alternativ, säger IFK-tränaren.

Matchen mellan IFK Göteborg och Örebro SK sänds ikväll på C More Sport och kan även streamas på C More. Sändningen startar 19.50 och avspark är 20.00.