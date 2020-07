ÖSK-anfallaren offrar sig: "En del av min spelstil"

Erik Björndahl är ny i ÖSK inför den här säsongen. Men skyttekungen från superettan i fjol, i Degerfors, har under sin första allsvenska säsong inte visat någon större rädsla för spel i den högsta divisionen. Snarare det motsatta. 30-åringen har varit skoningslös. Mot sig själv.

I mötet med Varberg fick han lämna planen på bår. Resultatet? En näsfraktur, några stygn och ett blått öga. Han stod över mötet med IFK Norrköping i omgången därefter, men mot Mjällby var han tillbaka. Med blått öga och hjälm/pannband, för att skydda huvudet.

Varför spelar anfallaren så självuppoffrande? Det har fallit sig naturligt.

- Det har varit så. Jag har haft en lite stökig försäsong med huvudskador. Det är en del av min spelstil och jag har ofta många dueller i matcherna. Det kommer en del smällar och man ger ut en del smällar. Det hör till.

Du är aldrig rädd?

- Nej. Jag är nästintill tvärtom (skratt).

Vad säger dina nära och kära när du kommer med en bruten näsa och en blåtira?

- De är vana (skratt). Jag har en sådan spelstil och ger mig in i många dueller. Ibland får man lite smällar och ibland sitter de lite illa. Jag tror att de runtomkring är mer nervösa när det smäller än vad jag är. De börjar nog vänja sig.

Senast mot Mjällby fick han också göra sitt första allsvenska mål. Björndahl kastade sig fram på en boll som låg fri och nätade med en glidtackling.

- Det var en lite stökig situation i straffområdet. När bollen dök upp kände jag - backen var lite närmare än mig - att jag verkligen ville ha in den. Jag hade haft lite stolpe ut med tidigare avslut, så det var extra skönt att få in den. Den skulle bara in i det läget

- Det är alltid kul att göra mål, så det känns bra att få första bollen i nät och hoppas att det kan trilla in några fler.

Inför säsongen hade Erik Björndahl två hjärnskakningar inom loppet av två veckor, vilket hämmade honom lite i förberedelserna inför tävlingssäsongen. Men det är ingenting som hindrar honom från att spela för fullt nu.

- Det var det mest positiva med den här (senaste) skadan, att jag inte fick ytterligare en hjärnskakning, för då hade jag blivit borta länge. Jag mår bra så, blev lite blåslagen och fick några stygn, men utöver det mår jag bra och det är inget som påverkar.

När Örebro SK senare under torsdagen ställs mot Helsingborgs IF är det möjligt att Björndahl kommer ha någon form av huvudskydd igen, antingen mask eller pannband/hjälm.

- Vi har tittat på lite sådana lösningar, men den (näsan) är hyfsat stabil ändå, jag hade en mindre fraktur. Jag fick ett jack i pannan, men det är läkt och styngen är borttagna. Jag spelar helst utan någonting, men vi får se om jag behöver någon sorts skydd. Det kanske blir samma sak som sist, att jag har ett sådant där pannband för att skydda styngen och huvudet. Vi får se.

Se ett inslag med Erik Björdahl där han berättar om hur det är att kombinera fotboll med jobbet som vd i spelaren ovan.