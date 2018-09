ÖSK-backens säsong kan vara över: "Bättre att komma in med fart och energi nästa säsong"

Förra säsongen debuterade Örebros mittback Arvid Brorsson i allsvenskan. I år var tanken att mittbacken skulle konkurrera om en startplats men 19-åringen har bara kunnat spela fyra matcher.

I våras drabbades han av körtelfeber och var borta från spel under en tid och tidigare i somras drabbades han av en fotskada. För en vecka sedan var han på väg tillbaka men fick då ett bakslag i rehabiliteringen.

- Jag fick ont i foten igen. Jag åkte och röntgade den direkt. Det var inget fel på själva brottet där jag fick sprickan tidigare. Det är lite oklart vad det är men vi tror att det är muskulärt och vävnader, säger Brorsson till Nerikes Allehanda.

- Klart att det är tungt men det är bara att ta det som det är. Jag försöker att ta det en dag i taget. Det segt att inte kunna vara med. Det är sämst. Samtidigt är jag ung fortfarande och jag måste fokusera på att komma tillbaka bra. Det är viktigt att jag inte får ännu ett bakslag och att det här läker korrekt, fortsätter mittbacken.

I helgen inleds omgång 22 i allsvenskan och trots att serien inte tar slut förens i början av november börjar Brorsson tveka kring mer spel under säsongen.

- Säsongen är inte över men det här måste få ta den tid det behöver. Jag känner mig inte stressad av att jag måste komma tillbaka den här säsongen. Det är bättre att komma in med fart och energi nästa säsong istället för att stressa sig tillbaka nu.

