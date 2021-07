ÖSK-bas rasar: "Horribelt rött kort - aldrig sett det på någon nivå"

Örebro SK har det tungt i allsvenskan och just nu ligger Närkelaget sist i serien. Under söndagen förlorade man också borta mot Elfsborg med 2-1 sedan Frederik Holst avgjort sent på tilläggstid. I matchen fick också ÖSK två straffar emot sig, där Elfsborg gjorde mål på en av dessa.

Dagen efter matchen menar Axel Kjäll, fotbollschef i ÖSK, att man är fast beslutet om att lämna jumboplatsen.

- Det är ingen position som vi vill vara i. Vi har hamnat där för att vi inte har presterat tillräckligt bra. Det krävs små justeringar för att det ska vända, det visade i fjol, och då kan det vända fort. Allsvenskan är fortfarande väldigt tajt. Det kan ändras från omgång till omgång. Om vi hade fått med oss en poäng i går hade vi legat på samma poäng som andra lag, säger han.

I söndagens möte med Elfsborg är det en speciell situation som skapat irritation i ÖSK-lägret. På tilläggstid blev tränaren Vitor Gazimba utvisad efter en situation vid mittlinjen. Och att tränaren fick ett direkt rött kort är något som nu får Kjäll att reagera starkt.

- I går hade vi det mesta emot oss. Vi får två straffar emot oss, släpper in mål på övertid och får ett horribelt rött kort på vår tränare. Det är ett rött kort som jag aldrig sett någonsin i min tränarkarriär. Jag har aldrig sett det på någon nivå innan, det var något helt nytt. Det känner jag mer en irritation för nu, men vi har Hammarby i nästa match och får ta den, säger Kjäll och svarar på frågan vad som irriterade med det röda kortet:

- Vitor får ett direkt rött kort för att han fördröjer spelet, en regel som jag inte visste om fanns. Men den finns säkert. Sedan handlar det om hur man applicerar reglerna. Han tar bollen med sulan två gånger, får en knuff från deras spelare. Av alla matcher i allsvenskan som jag sett och alla matcher jag medverkat i har jag aldrig sett en tränare få rött kort för det.

Kjäll fortsätter:

- Jag har sett att man får rött kort för att man skriker, gestikulerar, kastar saker eller att man medvetet förstör, men om du kollar på sekvensen från i går och försöker jämföra den med något… Janne Andersson fick från er i media både applåder och man skrattade åt att han gjorde tunnel mot Polens ledare i tekniska zonen i EM. Och vi får rött kort på vår tränare. Jag tyckte det var tufft för vår nya tränare att få det kortet och sedan släpper vi in mål när han inte är på plats - och så missar han mötet med Hammarby.

Har du tagit det här vidare på något sätt?

- Jag har haft kontakt med Martin Ingvarsson (domarcoach för de svenska elitdomarna). Vi har haft en bra dialog och jag har fått en förklaring.

Kjäll menar också att rubrikerna i media hade varit annorlunda om situationen hade inträffat med ett storlag i fokus.

- Jag tror att om det här hade skett i någon av de stora klubbarna hade det varit på förstasidan både på Fotbollskanalen och Aftonbladet. Konstig utvisning, även om den säkert är enligt regelboken, men då måste man kolla på hur många gånger den regeln applicerats, säger ÖSK-basen.