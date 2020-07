ÖSK berättade inte om sjuka spelare - anmäls till disciplinutskottet: "Allvarligt"

Spelare i Örebro SK spydde inför mötet med Sirius. Men det kom aldrig till Sirius matchläkares kännedom, enligt TT. Nu anmäls Örebro till disciplinutskottet, rapporterar Aftonbladet. - Det är allvarligt, och den kommer vi göra en anmälan på, säger Per Eliasson, chef för matchdelegater på Sef, till Expressen .

I går, söndag, berättade Örebro SK:s manager Axel Kjäll att laget fick en något udda uppladdning inför förlusten mot Sirius (2-1). Kjäll vittnade om att spelare mått dåligt och att det handlade om fyra eller fem spelare som spydde.

- Det var en speciell period innan matchen där vi hade fyra eller fem spelare som spydde innan matchstart. Det skapar en osäkerhet, imponerad att spelarna ändå gick ut och gjorde det de gjorde i första halvlek, sa han enligt Nerikes Allehanda.

Det hade dock inte ÖSK meddelat i sina självskattningsformulär gällande covid-19. Svensk Elitfotboll, Sef, tog nämligen inför säsongen fram ”Protokoll gällande matchmiljön” och där står bland annat att följande som en punkt:

"Gästande förenings klubbläkare tar emot sitt lags spelare och ledares självskattningsformulär på matchdagen och godkänner därefter vilka som är behöriga att anlända och vistas på stadion, samt rapportera detta till hemmalagets klubbläkare. Detta ska rapporteras innan bortalaget anländer till stadion, eller vid ankomst till arenan. Matchläkaren (hemmalagets klubbläkare) signerar bägge lagens spelarförteckninga som fastställer vilka spelare och ledare som är behöriga att deltaga i själva matchen".

Sirius klubbläkare Jakob Johansson, även matchläkare i gårdagens möte, kände inte till att spelare i Örebro SK pytt inför avspark i går.

- Det där är absoluta nyheter för mig, det är ingen information som jag har fått utan Örebro har rapporterat till mig, vid tre olika tillfällen, att alla spelare och ledare är friska. Det är den rapporten som jag har fått via mejl i går, via sms tidigare i dag (söndag) och på en fysisk lista en timme före avspark, säger han till TT enligt NA.

I självskattningsformuläret får spelare, funktionärer och ledare bland annat svara på om de har ont i halsen, diarré eller andra symtom. Men enligt Johansson hade ÖSK intygat att ingen i truppen visat några symtom. Om det däremot hade varit ett annat scenario, att det hade kommit till hans kännedom, hade Sirius-läkaren vidtagit åtgärder.

- Då hade de inte fått komma in på arenan. Om han (Axel Kjäll), som du citerar från tidningen nu, visste om detta… jag kan inte säga vad han har sagt men har man spelare som är sjuka så kommer man inte in på arenan. Hela systemet går ut på att man intygar att alla spelare, ledare, alla som ska in är friska och det är det intyget som jag har fått. Om det inte stämmer så är det här anmärkningsvärt minst sagt, säger Johansson till TT enligt NA.

Det kan nu få konsekvenser för ÖSK. Expressen och Aftonbladet rapporterar att ÖSK nu är anmäld till Sef:s disciplinutskott.

- Det är allvarligt, och den kommer vi göra en anmälan på för protokollet ska vi följa. Sedan är det en lycklig utgång på det. Men det är fortfarande allvarligt att det brister i rutinen. Det kommer göras en anmälan på det, säger Per Eliasson, chef för matchdelegater på Sef, till Expressen.

Axel Kjäll, manager i Närkelaget, menar att det var ett snabbt händelseförlopp och att formulären redan var inlämnade när spelarna började må dåligt.

- Vi hade en dag i går där vi åt mat i Örebro tillsammans med laget och sedan satt vi oss i bussen för att åka till matchen. Där fyllde spelarna i självskattningsformulären och då var det ingen spelare som signalerade någon form av symtom. Vi kommer till arenan och i samband med att vi ska gå ut på uppvärmningen så får vi signaler om att det är en spelare som inte mår jättebra. Det meddelar han oss på plats och då är det väl en timme, 50 minuter innan avspark. Sedan går spelarna ut och värmer upp och då är det fler som börjar må illa, säger Kjäll till Fotbollskanalen och fortsätter:

- När de kommer in från uppvärmningen är det någon som kräks, två spelare som har lite sura uppstötningar och någon eller några som känner sig lite konstiga i magen. Det var väl egentligen förloppet. När vi fyllde i formulären när vi kom till arenan så har vi inga indikationer på att det är någon som inte mår så bra. I efterhand får vi reda på att det är någon som inte har känt sig så bra.

Sirius läkare säger till TT: "Kräkningar är visserligen inte det vanligaste symptomet på corona men i det här läget ska man inte in på en arena och sprida det vidare, oavsett vad det är man har". Hur ser du på det?

- Vi får titta på det. Vi ska ha ett möte lite senare i dag och dels titta på det taktiska, men på det mötet kommer jag såklart att lyfta det med mina kollegor som var aktiva runt matchen om vi skulle hanterat det på ett annat sätt. Det han säger i sak är rätt utifrån de restriktionerna och dokument som finns. Där och då, och den informationen som jag har fått, är att det var matförgiftningen som vi gjorde bedömningen att det var utifrån hur sjukdomsförloppet var, snabbt. Självklart måste vi titta över våra rutiner och om vi kunde gjort någonting annorlunda, säger Kjäll.

- När man tittar tillbaka på det behöver vi värdera om vi skulle kommunicerat på annat sätt, det är inte jag rätt person att uttala mig om. Kommunikation är viktigt och jag förstår hans syn på det. Jag vill trycka på att vi inte hade någon information när vi kom till arenan och vi har inte haft någon ambition om att mörka någonting. Vi var också raka och tydliga med det när vi hade fått veta det, då säger man det inte på en presskonferens om syftet var att mörka det.

Han säger också att ni inte hade kommit in på arenan och det går nästan få intrycket av att ni har mörkat det här.

- Det har vi absolut inte gjort. Då hade det varit extremt korkat att uttala sig efteråt, då hade vi nog hoppats att det inte skulle synas alls. Det var ett snabbt förlopp och vi får titta på om vi skulle gjort någonting annorlunda. Vår bedömning där och då som personalen i vårt medicinska team var att det handlade om matförgiftning. Sedan kommunikationen får vi titta på om vi skulle gjort annorlunda.

Kommer ni utreda det här?

- Vi får framför allt titta på hur vi agerade runt matchen, om vi kunde gjort något annorlunda där. Sedan får diskutera det i dag. Jag har ingen kompetens i om vi ska följa upp det här på något sätt. Men det är klart att vi kommer att lyfta upp det här och prata om det, sedan kommer de som har bättre kunskap än vad jag har att ge input på hur vi ska gå vidare.

Spelarna, hur mår de?

- Jag har inte pratat med alla i dag, men när vi åkte hem i går från matchen mådde de generellt ganska bra. Förutom förlusten såklart, säger Kjäll.

Axel Kjäll, manager i Närkelaget, menar att det var ett snabbt händelseförlopp och att formulären redan var inlämnade när spelarna började må dåligt. - Vi hade en dag i går där vi åt mat i Örebro tillsammans med laget och sedan satt vi oss i bussen för att åka till matchen. Där fyllde spelarna i självskattningsformulären och då var det ingen spelare som signalerade någon form av symtom. Vi kommer till arenan och i samband med att vi ska gå ut på uppvärmningen så får vi signaler om att det är en spelare som inte mår jättebra. Det meddelar han oss på plats och då är det väl en timme, 50 minuter innan avspark. Sedan går spelarna ut och värmer upp och då är det fler som börjar må illa, säger Kjäll till Fotbollskanalen och fortsätter: - När de kommer in från uppvärmningen är det någon som kräks, två spelare som har lite sura uppstötningar och någon eller några som känner sig lite konstiga i magen. Det var väl egentligen förloppet. När vi fyllde i formulären när vi kom till arenan så har vi inga indikationer på att det är någon som inte mår så bra. I efterhand får vi reda på att det är någon som inte har känt sig så bra. Sirius läkare säger till TT: ” Kräkningar är visserligen inte det vanligaste symptomet på corona men i det här läget ska man inte in på en arena och sprida det vidare, oavsett vad det är man har”. Hur ser du på det? - Vi får titta på det. Vi ska ha ett möte lite senare i dag och dels titta på det taktiska, men på det mötet kommer jag såklart att lyfta det med mina kollegor som var aktiva runt matchen om vi skulle hanterat det på ett annat sätt. Det han säger i sak är rätt utifrån de restriktionerna och dokument som finns. Där och då, och den informationen som jag har fått, är att det var matförgiftningen som vi gjorde bedömningen att det var utifrån hur sjukdomsförloppet var, snabbt. Självklart måste vi titta över våra rutiner och om vi kunde gjort någonting annorlunda, säger Kjäll. - När man tittar tillbaka på det behöver vi värdera om vi skulle kommunicerat på annat sätt, det är inte jag rätt person att uttala mig om. Kommunikation är viktigt och jag förstår hans syn på det. Jag vill trycka på att vi inte hade någon information när vi kom till arenan och vi har inte haft någon ambition om att mörka någonting. Vi var också raka och tydliga med det när vi hade fått veta det, då säger man det inte på en presskonferens om syftet var att mörka det. Det går nästan få intrycket av att nu har mörkat det här. - Det har vi absolut inte gjort. Då hade det varit extremt korkat att uttala sig efteråt, då hade vi nog hoppats att det inte skulle synas alls. Det var ett snabbt förlopp och vi får titta på om vi skulle gjort någonting annorlunda. Vår bedömning där och då som personalen i vårt medicinska team var att det handlade om matförgiftning. Sedan kommunikationen får vi titta på om vi skulle gjort annorlunda. Kommer ni utreda det? - Vi får framför allt titta på hur vi agerade runt matchen, om vi kunde gjort något annorlunda där. Sedan får diskutera det i dag. Jag har ingen kompetens i om vi ska följa upp det här på något sätt. Men det är klart att vi kommer att lyfta upp det här och prata om det, sedan kommer de som har bättre kunskap än vad jag har att ge input på hur vi ska gå vidare. Spelarna, hur mår de? - Jag har inte pratat med alla i dag, men när vi åkte hem i går från matchen mådde de generellt ganska bra. Förutom förlusten såklart.

I discplinutskottet riskerar Örebro SK en erinran, en varning eller böter.