ÖSK har färdigt kontraktsförslag till Besara: ”Inte helt uteslutet att förlänga - men jag kollar runt”

Nahir Besara har varit en av allsvenskans bästa spelare under det senaste året, men ett problem för Örebro SK har varit att spelarens kontrakt går ut i vinter. Förra veckan berättade Örebros sportchef Magnus Sköldmark för Nerikes Allehanda att det finns ett färdigt kontraktsförslag, men de har inte hunnit att kolla igenom det tillsammans än.

- De har inte gett mig det än. Jag håller alla dörrar öppna kan man säga, säger Besara till Fotbollskanalen.

Är det ändå uteslutet att stanna i Örebro?

- Nej, inte helt uteslutet kan jag väl säga, men man kollar runt för att se vad som finns på bordet för att se vad som blir bäst för mig.

- Men jag tänker på nuet. Jag är i Örebro och tränar på.

Besara har i tidigare intervjuer sagt att han kan tänka sig att spela för en annan allsvensk klubb.

- Jag skulle kunna tänka mig det, om det kommer något. Man vet aldrig. Det är svårt att prata om något som händer just nu, men jag håller exakt alla dörrar öppna.

Men det har funnits intressen, från Sverige eller utomlands, i sommar?

- Det har funnits intressen. Jag har pratat med något lag och så, men det ska kännas rätt.

Besara kom till Örebro under sommaren 2016, men första året gick lite hackigt. 28 matcher med sex mål och fem assist var godkänt, men dåvarande tränaren Alexander Axén berättade i podden 3-5-2 att Besara under sommaren 2017 kom in på Axéns kontor för att säga att allt skulle bli bättre.

- Det stämmer att det gick lite trögt förra våren. Jag levererade inte lika många poäng som jag hade hoppats, men jag gick till honom och sa ”nu gäller det fan för mig att leverera”. Då gjorde jag det. Det gäller att ha ett starkt psyke och vara stark mentalt.

Efter det har Besara spelat 34 tävlingsmatcher och då gjort 15 mål och strax under 15 assist.