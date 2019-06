ÖSK-managern: "Jansson har kanske varit allsvenskans bästa målvakt"

Örebro var ett av de lagen som släppte in flest mål i allsvenskan under våren. Men ingen skugga ska falla över målvakten Oscar Jansson, tycker tränaren Axel Kjäll. Han menar att kuggen har varit en av dem som presterat bäst på sin position i hela serien under våren.

- Oscar har varit vår kanske bästa spelare under våren och kanske allsvenskans bästa målvakt under våren, säger Kjäll till NA.

Oscar Jansson stod samtliga matcher i Örebro under våren, 12, och han höll en nolla.