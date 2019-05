ÖSK-mittfältaren: "Hammarby är på hugget - ett helt annat lag mot Djurgården"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

På söndagen ställs Hammarby borta mot Örebro. Och hemmalagets Filip Rogic imponerades av Bajens insats i derbyt mot Djurgården. - Vi möter dem kanske en match för sent, säger han till Fotbollskanalen.

Under söndagen tar Örebro emot Hammarby hemma på Behrn Arena. I den senaste omgången i allsvenskan spelade ÖSK oavgjort hemma mot Kalmar, medan Bajen vann derbyt mot Djurgården med 2-1.

Och ÖSK:s Filip Rogic hade gärna mött Hammarby innan segern mot Dif.

- Det är ett aggressivt lag. De pressar väldigt högt och det kommer bli en tuff match. Vi mötte dem förra året på hemmaplan och ledde men fick ett rött kort de lyckades vända. Det känns som att Hammarby är på hugget nu efter en derbyseger. De var verkligen ett helt annat lag mot Djurgården om man jämför med tidigare matcher och vi möter dem kanske en match för sent, säger han till Fotbollskanalen.

ÖSK:s facit efter sex matcher i allsvenskan är en seger och mot Hammarby måste laget prestera på topp för att få med sig en seger, menar Rogic.

- Vi måste kunna utnyttja alla våra spelares styrkor och sätta varandra i de positioner som vi vill. Vi vill följa vår gameplan och som i alla andra matcher måste vi ha ett bra anfallsspel och ett bra försvarsspel och måste verkligen vara hundraprocentiga om vi ska kunna slå Hammarby på måndag, säger han.

Du ser mötet mellan Örebro och Hammarby på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.