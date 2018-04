ÖSK-nyförvärvet med i truppen för första gången efter skadefrånvaron

Örebro SK värvade in den landslagsmeriterade finländaren Albin Granlund inför den här säsongen. Ytterbacken var tänkt att bli en nyckelspelare, men skadade knät i en landskamp med Finland i januari och blev borta i två och en halv månad. När Granlund var tillbaka i slutet på mars var olyckan framme på nytt och en lårskada lade på ytterligare en dryg månad.

Nu är Granlund dock redo igen. Ytterbacken finns för första gången med i ÖSK:s trupp till mötet med Dalkurd under måndagskvällen.

- Jag har jobbat hårt och det känns som en belöning att få vara med nu, säger Granlund till NA.

- Det är tufft och jättetråkigt att starta säsongen med en skada. Samtidigt har jag med åldern lärt sig att tackla skador på ett bättre sätt. Jag tycker att jag varit ganska samlad och lugn, fokuserat på rehabjobbet. Jag har haft mycket hjälp av hela tränarteamet och stöd från lagkompisarna.

Om det blir några minuter för Granlund mot Dalkurd återstår att se.

- Jag har ingen aning. Det är inte min sak. Jag är med i uppställningen och tänker värma upp. Sen får jag se vad tränaren säger, säger finländaren.

ÖSK:s trupp:

Oscar Jansson, Daniel Björnquist, Brendan Hines-Ike, Arvid Brorsson, Nahir Besara, Alfred Ajdarevic, Michael Almebäck, Martin Lorentzson, Johan Mårtensson, Isaac Boye, Sebastian Ring, Filip Rogic, Simon Amin, Albin Granlund, Nordin Gerzic, Michael Omoh, Mathias Karlsson, Rodin Deprem, Kennedy Igboananike.

