ÖSK-spelare öppnar upp om familjetragedin: "Sprang in i en vägg"

Jake Larsson hade en succéartad säsong i Örebro SK 2019 och efter säsongen omgärdades yttermittfältaren av en rad flyttrykten. Han blev dock kvar i ÖSK, men förra säsongen var långt ifrån lika framgångsrik för Larsson.

I en intervju med Nerikes Allehanda talar nu Larsson ut om en familjetragedi som påverkade honom under andra halvan av fjolårssäsongen.

Han säger:

- I början av september gick min storebror bort, helt utan förvarning.

- Det tog väldigt hårt på mig och min familj. I början tillät jag inte mig själv att sörja. Jag vägrade tro att han var död. För mig var det helt oacceptabelt att han hade dött.

Under avslutningen av säsongen 2020 missade Larsson sju raka matcher för Örebro sedan han blivit skadad i mötet med Elfsborg. Larsson berättar att han inte mådde bra och att kroppen till slut sade ifrån.

- Det var som att jag sprang in i en vägg. I samband med att jag var skadad blev det bara värre, i kombination med att jag fortsatte att äta och sova dåligt. Det var för mycket sorg och för mycket påfrestningar psykiskt av det som hade hänt. Ibland finns det saker som är viktigare än fotboll, säger han till tidningen.

I en intervju med Fotbollskanalen berättar också Larsson om sitt lyckade 2019 och sina tankar inför kommande säsong.

Han säger:

- Det ska bli riktigt kul att köra igång igen. Jag hoppas på att 2021 blir ett riktigt bra år både för mig och klubben, säger han.

Larssons nuvarande avtal med Örebro sträcker sig till och med säsongen 2023, men han stänger ändå inte dörren för en flytt från Närkeklubben redan nu.

- Man vet aldrig vad som händer. Så länge transferfönstret är öppet så får vi se vad som händer. Men i nuläget är det inte aktuellt, säger han.

Säsongen 2019 gjorde du succé i allsvenskan. Hur var det året?

- Det var ett roligt och lärorikt år för mig. Jag fick göra debut i allsvenskan och det har varit en dröm sedan jag var liten och att jag fick spela så många matcher som jag gjorde första året var otroligt kul.

Det snackades om intresse från storklubbar, bland annat Inter. Hur var det att höra sådant?

- De var ett år där det skrevs mycket i media om olika klubbar, inte minst Inter som du nämner. Det var såklart smickrande men det kändes som att det kom ut information om klubbar som jag inte hade hört något ifrån och som inte alltid stämde. Det var inget som jag la energi på eller tänkte speciellt mycket på men nu såhär i efterhand kan jag tycka att det var lite väl mycket rykten om olika klubbar, i media då.

Var det aktuellt med flytt någon gång då under 2019 eller var det fokus på ÖSK?

- Det fanns konkret intresse från klubbar under vinter. Mer än så vill jag inte gå in i detalj på.

Vad kände du funkade så bra det där första året?

Jag fick ett bra flow direkt och gjorde mål o poäng rätt så tidigt. En avgörande faktor var att jag fick spela i princip varje vecka vilket boostade mitt självförtroende och gjorde så att jag kunde fortsätta prestera på en bra nivå.

Larsson berättar också för Fotbollskanalen att 2020 inte blev ett lika lyckat år. Nu ser han fram emot ett nytt fotbollsår där han börja prestera på hög nivå igen.

- Jag hoppas på att göra en så bra säsong som möjligt både individuellt och för lagets del så att vi kan hamna högt upp i tabellen, säger han.

Vad tror du om era chanser?

- Jag tror att om vi kan bibehålla formen vi hade under hösten så kan det bära långt.

Vad är drömscenariot?

- Drömscenariot skulle väl vara att slåss om Europaplatserna.

Vad har du själv för mål framöver?

- Mina mål är bara att spela så bra fotboll som möjligt och hjälpa laget på bästa sätt

När en flytt skulle bli aktuell igen, vilken liga känner du skulle passa dig?

- Jag tror Italien, Spanien, Frankrike eller Holland hade passat mig bra

Vilken är favoritliga att följa?

- Jag följer i princip alla toppligor. Finns det en bra match att titta på så kollar jag på den.

Vad har du för favoritlag ute i världen?

- Man United.

Är det drömflytten?

- Ja det skulle det vara