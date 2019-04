ÖSK-ytter utbytt skadad i halvtid: "Smäll på foten"

Kevin Wright blev utbytt skadad i halvtid mot AIK. Detta efter att han fick en smäll på foten i första halvlek. - Det känns inte helt hundra, säger ÖSK-managern Axel Kjäll till C More.

Örebro SK tog i eftermiddag emot AIK hemma på Behrn Arena i Närke. ÖSK, som hittills är utan seger i allsvenskan, hade 0-0 i halvtid, men tvingades till byte inför andra halvlek. Ytterbacken Kevin Wright tvingades utgå och blev ersatt av Jake Larsson på vänsterkanten.

- Kevin fick en smäll på foten och det känns inte helt hundra. Han kan inte och Jake Larsson kommer in, säger ÖSK-managern Axel Kjäll till C More i halvtid.

Wright anslöt inför den här säsongen till Örebro från Degerfors och gjorde i dag sin fjärde raka match från start i år i allsvenskan.