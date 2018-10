ÖSK:s avbräck – mittbacken missar mötet med Djurgården: "Hade förhoppningar"

På söndagen möts Örebro och Djurgården. Örebro hade en tung period i somras men på senare tid har laget kommit i gång. Senast förlorade man dock borta mot Dalkurd, men dessförinnan fick man med sig en poäng borta mot serieledaren AIK.

Inför söndagens möte med Djurgården ligger ÖSK fyra poäng bakom Stockholmslaget, men i matchen får man klara sig utan försvarsspelaren Martin Lorentszon.

- Vi hade förhoppningar när träningen började men efter ungefär 15 minuter så signalerade han att det inte var helt hundra. Då är det bättre att kliva av så han får ta sikte på torsdagens match borta mot Malmö. Vi går in i en period med tre matcher på en vecka så det är viktigt att vi spelar med fräscha spelare i alla matcher, säger tränaren Axel Kjäll till Nerikes Allehanda.

Lorentzson har varit ordinarie i ÖSK:s trebackslinje men nu får alltså Kjäll försöka hitta en ersättare.

- Vi har Sebastian Ring och Fabio De Sousa Silva som kan spela naturligt i de tre mittbackspositionerna. Vi har också en möjlighet att spela Albin Granlund som en av tre mittbackar och ha en annan spelare på kanten, Michael Omoh till exepmel som är ett väldigt bra alternativ.

På lördagens träning fick dessutom lagkapten Nordin Gerzic kliva av. Men han ser ut att kunna spela söndagens match.

- Jag tror det är ganska så positivt. Han har haft en baksidesproblematik över en tid och det blev lite stelt i dag och det tror jag kan ha att göra med att han blev stillastående under en övning. Så vi valde efter dialog att plocka av honom. Han kommer ingå i truppen och vi har stora förhoppningar på att han spelar, säger Kjäll.

Du ser mötet mellan Örebro och Djurgården på C More Live och kan streama den via cmore.se. Avspark 15:00.