ÖSK:s Seger nätade igen mot MFF: "Kommer hit och har inget att be om ursäkt för"

ÖSK satte full fart från början och skapade ett par chanser redan innan David Seger i den fjärde minuten sköt ett skott som via Franz Brorsson gick in i mål. ÖSK-målvakten Bobby Allain släppte sedan Ola Toivonens frispark under sig och MFF hade kvitterat i den 23:e minuten.

ÖSK kom igen efter pausen och ordnade en straff i den 49:e minuten. Men Marko Johansson räddade Deniz Hümmets försök och matchen ebbade ut i ett 1-1-resultat.

- Det är vi helt okej nöjda med. Det är ett bra lag vi möter så 1-1 är vi ganska nöjda med. Vi tar ledningen tidigt och sedan har vi en lite sämre period resten av halvleken. De skapar några chanser och sedan får de in ett skitmål känns det som, på en frispark som inte ska gå in egentligen, säger David Seger och fortsätter:

- I andra halvlek tycker jag att vi går ut bra, lite som i första halvlek. Vi går ut med bra energi från start och får en straff efter tre minuter. Vi missar den men vi fortsätter under resten av halvleken. Vi är stabila defensivt och speciellt i andra halvlek tycker jag inte att vi släpper till så mycket. Offensivt har vi våra chanser även om vi vill bli bättre där också, och skapa ännu mer.

Kantspelaren gjorde även mål när ÖSK vann över Malmö FF med 3-2 på Behrn Arena i september förra året.