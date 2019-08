ÖSK:s tränare: "Vi är totalt överlägsna"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Örebro låg under sent mot IFK Göteborg, men lyckades hämta i kapp till 2-2.

Då menade ÖSK:s tränare Axel Kjäll att hans lag var klart bättre än Blåvitt.

- Vi är totalt överlägsna under stora delar av matchen, säger han enligt NA.