Oväntade chansen: Kalmar-spelare ska provträna med Dortmund

En oväntad chans har öppnat upp sig för Adrian Edqvist. Kalmar FF-spelaren är inbjuden till provträning med Borussia Dortmunds U23-lag, vilket Kvällsposten var först med att rapportera.

Exakt när besöket ska bli av är inte klart i nuläget men planen är att Edqvist ska resa till Tyskland framöver, erfar Fotbollskanalen.

Mellan sommaren 2019 och 2020 var 21-åringen utlånad till nederländska Go Ahead Eagles. Yttern fick speltid i fem av de sex sista matcherna i årets allsvenska. Han byttes också in i paus i kvalmatchen mot Jönköpings Södra under onsdagen.

Tidigare har Edqvist tillhört Malmö FF. Han har ungdomslandskamper för Sverige på meritlistan.

Borussia Dortmunds A-lag ligger fyra i Bundesliga just nu.