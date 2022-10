Oväntade hjältens krokiga väg till avgörandet: "En av de bättre dagarna i mitt liv"

Tobias Sana har skadat sig och efter ett 45 minuter långt inhopp mot Varberg senast fick Lars Olden Larsen chansen från start i seriefinalen mot Djurgården under söndagen. Norrmannen har nyligen kommit tillbaka från skada och hade bara gjort ett mål i årets allsvenska inför den heta bataljen på Tele2 Arena, men han fick alltså förtroendet framför exempelvis Blair Turgott.

- Vi har haft en utmaning på vår vänsterkant. Leo (Bengtsson) var solid där länge, sen såldes han. Ali (Youssef) kom in och skulle ersätta, men blev skadad. (Tobias) Sana kom in och skulle ersätta honom men blev skadad, säger tränaren Per Mathias Högmo.

- Sen har vi haft Lars där och han gjorde en bra säsongsinledning, men blev skadad. Han spelade 60 minuter i en träningsmatch mot Kongsvinger och fick 45 minuter sist. Det vi ser i den här matchen av Lars är precis det han kan. Han är väldigt hårt arbetande och tar sig till chanser. Han har en härlig attityd och är bra på att skära in från kanten.

Ja, Olden Larsen blev stor matchhjälte mot Djurgården. 24-åringen, som hämtats in tillfälligt från ryska Nizjnij Novgorod, gjorde matchens enda mål i första halvlek.

- Jätteskönt, som man säger här i Sverige. Jag känner att hela säsongen kanske byggts upp till ett sådant här ögonblick. Jag kom hem från Ryssland, blev skadad, jobbade mig tillbaka och blev skadad igen. Men så fick jag chansen nu och då kände jag att jag var tvungen att ta den, säger Olden Larsen.

Hur rankar du det här i karriären?

- Det här är en av de bättre dagarna i mitt liv och min karriär.

Han berättar om hur han reagerade på beskedet att han skulle starta:

- Jag var egentligen bara mest taggad och redo. Så sa jag till mig själv: "Det kommer komma tuffa perioder i matchen men då måste du ta dig igenom det". Det gjorde jag. Jag fick ju chanser som jag missade och då tänkte jag: "Blir det en sådan match?". Men så fick jag en jättepassning av "Ibra" och då fick jag en möjlighet som jag inte kunde missa.

Nu har serieledande Häcken tre poäng ner till Djurgården inför de fem avslutande omgångarna på säsongen.