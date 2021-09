Ovisst publikläge inför Stockholmsderbyt: "Ett jätteproblem"

AIK ställs den 3 oktober mot Djurgården i ett Stockholmsderby på Friends Arena. Vid den tidpunkten har publiktaket, som tidigare begränsat åskådarantalet på allsvenska matcher under coronapandemin, tagits bort. Ännu är det däremot oklart hur många supportrar AIK kommer att få släppa in till derbymatchen, skriver Dagens Nyheter.

Enligt DN kommer AIK att ansöka om att få ta in så mycket publik som möjligt på Friends Arena, men polisen har i dagsläget inte ett svar och skriver till tidningen att "det är komplicerat att bedöma det förväntade ordningsläget" när publiktaket tagits bort.

Tidningen skriver vidare att AIK under senaste tiden fått släppa in två gånger 400 supportrar i två olika zoner på klacksektionen Norra Stå, vilket är en sänkning från det som varit taket på två gånger 600 personer utifrån restriktionerna under coronapandemin. AIK-supportrar har samtidigt använt bengaliska eldar vid ett antal tillfällen i samband med matcher, vilket inte är tillåtet.

I dagsläget är det därmed oklart om AIK kommer att få släppa in 5500 supportrar, vilket är taket, på Norra stå under derbyt, eller om det blir färre supportrar än så. Fredrik Söderberg, som är vice vd i AIK, anser att ovissheten påverkar planeringen inför derbyt.

- Det är ett jätteproblem naturligtvis. Ett Stockholmsderby är av karaktären att vi har två ganska stora supporterläktare att hantera, även en bortaläktare. Så det är oerhört svårt att i dag kunna landa en tydlig plan för hur vi ska kunna genomföra evenemanget, säger Söderberg till Dagens Nyheter.

AIK är på andra plats, medan Djurgården är på första plats i allsvenskan.