PANELEN: "Det har varit och är stökigt i AIK"

OLOF LUNDH

Manuel Lindberg väljer att ta tjänstledigt. Vd:n har även fungerat som tillförordnad sportchef under en tid. Vilka är dina kring det här beskedet från AIK?

- Trycket som finns kring stora klubbar kan vara obarmhärtigt och det är givet att misslyckandet att hitta en sportchef har bidragit till det. Att ha ett uppdrag likt klubbdirektör eller sportchef är tufft, att ha bägge två samtidigt är att be om problem. Särskilt sett till att Manuel Lindbergs erfarenhet av AIK är rätt begränsad (började 2022) och att han även gått från att aldrig ha jobbat med sport till denna dubbelroll på tre år. Så det är givet att det är stökigt och lösningen är knappast att någon annan tar över de dubbla arbetsuppgifterna. Man behöver säkra en sportchef.

En värvning som fått stor uppmärksamhet är den av mittfältaren Lamine Dabo, tror ni att kritiken han fått i det sammanhanget spelade in i beslutet?

- Sett till att AIK kände sig nödgade att svara på frågor om värvningen och kopplingen till en agentur under måndagen och att Manuel Lindberg var med där är det givetvis en faktor. Den kopplingen är en diskussion som hängt med AIK ett tag. Och när det blir tryck i frågor är det extra tufft i stora klubbar och då kan erfarenhet vara viktigt.

En bredare fråga: Hur mår AIK?

- Klubben har det senaste året på herrsidan sparkat både tränaren och sportchefen samt bytt ut en hel del spelare. Det gör att det givetvis finns oro kring det sportsliga men man har en stark förstaelva och måste ge Andreas Brännström mer tid. På damsidan trillade man ur allsvenskan och får starta om i elitettan. Ekonomiskt står klubben väldigt starkt efter spelarförsäljningar och att det varit bra fart i andra intäkter. Nu handlar det om att ha en ledning och en organisation som hanterar trycket.

Vad är det viktigaste för AIK nu, för att få ordning på skutan?

- Det enklaste för att ta bort tryck är att vinna matcher. Men viktigaste är att få dit en sportchef och få tillbaka en klubbdirektör som då har en arbetsbörda personen klarar. Det här är trots allt rätt små organisationer som behöver folk på plats och det är krävande arbeten. Lägg till att man måste få in personer som delar visionen med styrelsen om vad AIK ska vara och vilka steg man ska ta.

ANDRÈAS SUNDBERG

Manuel Lindberg väljer att ta tjänstledigt. Vd:n har även fungerat som tillförordnad sportchef under en tid. Vilka är dina kring det här beskedet från AIK?

- Vet inte om det är Manuel själv som vill ha en paus eller om det är AIK som vill att han ska ha en paus? Men faktum är att AIK nu står utan sportchef, assisterande sportchef, vd och chefsscout. Man kan väl lugnt säga att det har varit, och att det är, stökigt i klubben. Tränaren Andreas Brännström är väl den som haft störst kompetens av alla när det kommer till fotboll, alltså bäst fotbollsöga, men ändå har han inte varit med och värvat spelare. Manuel Lindberg är säkert en bra vd, men när man aldrig varit sportchef och inte haft något med de där sakerna att göra, att då plötsligt bli tf sportchef i en stor klubb som AIK och ha hand om värvningar… det är djupt vatten. Nu har det bara gått en omgång så jag vill gärna se lite mer, men det ska bli spännande att se hur många starter nyförvärven Jimmy Durmaz, Omar Faraj och Aboubakar Keita får av Brännström. Sedan är det kanske orutin i att gå ut och hajpa nya spelare. Tänker på att det inte var så längesedan som Lindberg gick ut och sa "det var Ackerman som hittade (Sichenje) Collins på något ställe i Kenya med allt vad det innebär, det kanske kan potentiellt vara en av de bästa värvningarna som vi någonsin har gjort". Collins är nu utlånad till KuPS i Finland.

Och det var också speciellt av Lindberg att sitta i AIK Plus i måndags, efter en allsvensk omgång, där det blev förlust mot en nykomling, och säga: "Vi har en del lyckade namn, det arbetet som jag och Tobbe (Ackerman) gjorde med Rui Modesto, det är kanske en av våra bästa spelare i år". Modesto blev klar fem dagar efter att Henrik Jurelius lämnade som sportchef, så tror att han hade en del i den värvningen.

En värvning som fått stor uppmärksamhet är den av mittfältaren Lamine Dabo, tror ni att kritiken han fått i det sammanhanget spelade in i beslutet?

- Det är klart att det blivit en stor press på Manuel Lindberg, scouten Tobias Ackerman och andra i AIK. Det är bara att prata med random AIK-supporter så lär det komma en utläggning om hela Dabo-soppan och med den något speciella sändningen på AIK Plus, där bland annat Lindberg vid flera tillfällen ställde sin plats till förfogande. Det är klart att det är speciellt att AIK kämpade in i det sista i transferfönstret för att få klart med en 19-åring som inte platsade i ett division 5-lag på Mallorca, och som heller inte platsade i sitt ungdomslag där. Men att han då, som Lindberg säger, är aktuell för att ska fylla luckan efter Keitas skada, ja det ska bli spännande att se hur det blir med det. Men samtidigt är det svårt att hänga med i om Lindberg är seriös med att Dabo ska fylla Keitas lucka, eftersom han och Ackerman i nästa andetag säger att man får se hur bra mittfältaren är och om det blir spel i 19-årslaget eller en utlåning. Och det är svårt att förstå när scout Ackerman säger att 19-åringens meriter är ointressant.

En bredare fråga: Hur mår AIK?

- Nu har det varit två anmärkningsvärda saker på kort tid, och båda gångerna har en agentur varit inblandad. Först kapade man en 14-årig spelare från BP, vilket har skapat en spricka mellan klubbarna och även gjort att SvFF utreder AIK. Sedan var det Dabo-soppan där division 5-klubben på Mallorca har svårt att förstå hur AIK kunde värva en spelare som inte håller måttet, och där sedan en person på en agentur gick till angrepp mot en reporter på Fotboll Sthlm. Det är saker som varit på kort sikt. I ett större perspektiv så är ekonomin stark, intresse och engagemang från supportrar är klass, och man har bra tränare och trupp som borde kunna göra det bra fram till uppehållet innan man eventuellt kan ta in några nya starka namn. Om damerna och herrarna vinner matcher så kan det rädda upp allt stök som har varit vid sidan av. Premiärerna hade dock mer att önska. Damerna spelade 0-0 mot nykomlingen Trelleborg och i allsvenskan förlorade herrarna med 1-2 mot nykomlingen Halmstad.

Vad är det viktigaste för AIK nu, för att få ordning på skutan?

- Det är oerhört viktigt att man får in en bra sportchef som i sin tur kan anställa en bra scout. Då kan också Manuel Lindberg återgå till att bara vara vd, vilket skulle minska belastning och tryck på honom.

MARTIN PETERSSON

Manuel Lindberg väljer att ta tjänstledigt. Vd:n har även fungerat som tillförordnad sportchef under en tid. Vilka är dina kring det här beskedet från AIK?

- Det spär på känslan av att AIK:s klubbledning är pressad. Gissningsvis insåg inte Lindberg hur stor börda det skulle vara att dubbel-/trippeljobba på det här sättet och på så vis ta allt ansvar på sina axlar. Att vara den som leder AIK är ett tungt och speciellt jobb. Att genomföra en så stor förändring i organisationen (ny sportchef och nytt scoutingteam ska på plats) samtidigt som man roddar med ett transferfönster blev uppenbart för mycket.

En värvning som fått stor uppmärksamhet är den av mittfältaren Lamine Dabo, tror ni att kritiken han fått i det sammanhanget spelade in i beslutet?

- Dabo-affären har satt press på AIK:s ledning och att man kände att man behövde spela in ett extrainsatt studioprogram för att svara på frågor kring den säger allt. Det är klart att det har tagit energi.

En bredare fråga: Hur mår AIK?

- När man talar om AIK är det lätt att bli svart eller vit. Just nu mår klubben så klart inte bra, men backar man några steg har man en rad saker på plats som andra föreningar drömmer om. Ekonomin är stabil och vad gäller herrlaget har man fått in en spännande tränare i form av Andreas Brännström.

Vad är det viktigaste för AIK nu, för att få ordning på skutan?

- Det viktigaste är att lyckas anställa en ny och handlingskraftig sportchef som kliver in med energi och en bra vision, samt att den personen anställer en vass scout. Får man den delen av organisationen på plats lär trycket på Lindberg minska både vad gäller arbetsbelastning och externt ljus som riktas mot honom.