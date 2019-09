Peabmannen: "Vill Kindberg göra på ett sätt så får han göra det - hans ord väger så tungt"

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" misstänks via osanna fakturor ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De tre åtalade ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

Under torsdagen var det dags för "Peabmannen" att förhöras i Ångermanlands tingsrätt. Han har i sin roll hos Peab attesterat fakturor. Tidigare har han i polisförhör erkänt att har "kunskap om" att fakturor från Sollefteåbons företag är osanna. Han såg det då som möjligt att Sollefteåbons företag gjort "några mindre jobb" men att fakturorna i övrigt är osanna. Vidare berättade "Peabmannen" att han fått uppgiften om vilka projekt fakturorna skulle kopplas till från Daniel Kindberg. På en fråga från Ekobrottsmyndigheten om han anser att upplägget kommit till i ”samförstånd” mellan honom och Kindberg var Peabmannen tydlig med att han själv inte fattat några beslut utan att det är ”Daniel (Kindberg) som har bestämt hur det ska vara”.

I Peabs internutredning, som gjordes av Modum kopplat till brottsmisstankarna och som är en del av förundersökningen, står det att "Peabmannen" i ett samtal med utredarna uppgett att det var först efter ett tag som han insåg att han attesterade felaktiga fakturor. Då ska "Peabmannen" ha börjat känna oro, varpå Kindberg ska ha sagt att allt var "ok och att han ("Peabmannen") skulle fortsätta attestera och fakturera enligt plan". "Peabmannen" har i förhör uppgett att han själv inte har tjänat någonting på upplägget. Varför "Peabmannen" har varit en del av upplägget? Det kunde han vid den tidpunkten inte förklara.

"Det har man frågat sig faktiskt, ett antal gånger", har "Peabmannen" sagt i ett förhör med Ekobrottsmyndigheten.

Utöver att Kindberg ska ha varit ”övertygande” och ”drivande” har Peabmannen i förhör förklarat att ÖFK-ordföranden är en "person som man hjälper" och att han "har högaktat" Kindberg.

Men "Peabmannen" förnekar alltså brott och under torsdagens förhör i rättssalen var han tydlig med att han förkastar de polisförhör där han medgivit omständigheter och även de samtal han hade med ansvariga för Peabs internutredning.

- Alltså, förhören var speciella. Man fick presenterat en bild, egentligen, av att ("Sollefteåbon") skulle ha skickat osanna fakturor och det är klart att när man sitter där inne i cellen kan tankarna börja fara i väg, för man har inte någon kontroll, sa "Peabmannen" och förklarade att han blev rejält påverkad och "nere" av tiden som inlåst.

- Det var som sagt en jobbig tid där inne. Det var svårt att tänka över huvud taget. Jag hade svårt att ta in det. Jag fick höra av förhörsledaren att ("Sollefteåbon") sagt att det var osanna fakturor. Jag förstod det som att alla fakturor var osanna. Begreppet osann faktura hade jag egentligen aldrig hört förut. Så när jag fick höra det hängde jag med i den svängen.

Han fortsatte senare genom att säga:

- Jag tror det är väldigt lätt att man hänger på och vill vara lite till lags.

Åklagaren: Men om det gått till som du berättar i dag, vilket skulle innebära att du inte gjort något fel, varför kunde du inte berätta det här från början?

- ...det var som sagt säkert svårt att sortera alla tankar.

När "Peabmannen" under torsdagseftermiddagen sedan förhördes av sin egen försvarsadvokat fick han frågan om hur tankarna gick när han fick höra att "Sollefteåbon" sagt i förhör att det rör sig om osanna fakturor.

- Det första man tänkte: Har man blivit förd bakom ljuset? Det var första tanken.

Advokaten: Förd bakom ljuset av vem?

- Av ("Sollefteåbon"), och av Kindberg. Men jag kunde samtidigt inte begripa vad syftet med det skulle vara.

Om samtalen rörande internutredningen beskriver "Peabmannen" att de "kändes mer som polisförhör" och att utredarna hade en "aggressiv ton".

- Jag fick aldrig chansen att hinna berätta något. Jag försökte nog berätta men det gick inte hem, utan det var mer ”var det inte på det här viset…?”. Man orkade inte.

"Peabmannen" säger sig ha sett att arbete utförts på det berörda området, även om han inte säger sig ha sett just "Sollefteåbons" företag utföra det arbetet som de åtalade menar har utförts.

- Jordmassor har ju inte kunnat flyttas av sig självt. Området är ju dessutom väldigt stort och svårt att överblicka, säger hans försvarsadvokat Jan-Åke Nyström till Fotbollskanalen.

- Han har inte haft någon operativ roll på området. Han har sett att jobb har blivit utförda.

När "Peabmannen" under inledningen av sitt förhör i rätten fick möjligheten att själv berätta sin bild av vad som hänt tryckte han just på det faktum att Stadsdel norr, där arbetena ska ha utförts, är väldigt stort.

- Det är svårt att överblicka. Det är ingen normal byggarbetsplats. Där har byggts en helt ny stadsdel. Det är viktigt att det kommer fram, sa han.

- I övrigt kan jag nämna att vi (Peab anläggning) har omsatt runt 150 miljoner på det här området. Totalt är det väl över en och en halv miljard som investerats i det här området.

Att det rör sig om stora belopp i omlopp och att "Peabmannen" i sin roll attesterat stora mängder fakturor varje månad var något som han framförde tydligt under torsdagen. Vidare förklarade han att det faktum att det rört sig om en sidoentreprenad gör att mycket landat på beställaren (Fältjägaren/Östersundshem) och "Sollefteåbons" företags bord. "Sollefteåbons" företag var inte en underentreprenör till Peab, det var inte Peab som delade ut uppdrag till "Sollefteåbon".

- Vi (Peab anläggning) har skött våra entreprenader. Vi har inte haft med ("Sollefteåbons" företag) att göra på så sätt att de jobbat på våra arbetsplatser, om jag uttrycker mig så, sa "Peabmannen".

Trots att det är Peab som "Sollefteåbons" företag fakturerat har arbetsupplägget kommit till på initiativ från Daniel Kindberg, menar "Peabmannen".

Åklagaren: När det framkom att Kindberg ville beställa jobb av ("Sollefteåbons" företag) - hur fick du veta det?

- Det berättade han för mig.

Å: Vad tänkte du då?

- Jag tänkte väl inget speciellt. Det viktiga för oss är att vi får betalt för uppdragen.

"Peabmannen" hävdar att han inte hade några funderingar kring varför Kindberg ville dela ut jobb just till "Sollefteåbons" företag.

- Man har ett stort förtroende för Daniel. Hans ord väger så tungt. Vill han göra på ett sätt så får han göra det.

Hur pass vanligt är det att företrädare för en beställare pekar ut ett särskilt bolag så?

- Sidoentreprenad är rätt vanligt förekommande. Sen vad gäller din fråga så är det kanske lite speciellt, det kan det vara.

- Men känner man Daniel är det inte så speciellt. Han styr och är en beslutsfattare.

Senare under förhöret framkom att "Peabmannen" sällan varit med om ett liknande upplägg och när åklagaren ville enas med honom om att det rör sig om en "udda lösning" sa han:

- Det var ditt ordval, men det är som sagt inte vanligt.

"Peabmannen" menar att han inte sett någon anledning att ifrågasätta om det rört sig om sanna fakturor.

- Jag har ju haft fullt förtroende för beställaren.

"Peabmannens" försvarsadvokat Jan-Åke Nyström till Fotbollskanalen:

- Daniel Kindberg representerar ju beställaren och det är beställaren och entreprenören ("Sollefteåbons" företag) som har förstahandskännedomen om arbetena.

- Han har ingen anledning att fundera över något så länge beställaren betalar, det är så det fungerar vid sidoentreprenader.

I mejl som finns i förundersökningen framgår det att det är just Daniel Kindberg som instruerat "Sollefteåbon" om hur han ska fakturera Peab. Det menar alltså de tilltalade är fullt rimligt med tanke på arbetsupplägget.

"Peabmannen" menar att han själv inte tjänat något på upplägget och han säger sig inte ha några intressen i Östersunds FK över huvud taget.

- Definitivt inte. Jag har inte ens varit medlem.