Pehrsson efter förlusten mot Djurgården: "Kanske Sveriges bästa lag just nu"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Kalmar förlorade mot Djurgården. Ett topplag, och enligt KFF-tränaren Magnus Pehrsson möjligen allsvenskans bästa för tillfället. - Djurgården är kanske Sveriges bästa lag just nu, säger han på presskonferensen.

Djurgården vann mot Kalmar FF efter att lagkaptenen Marcus Danielson nickat in det avgörande 1-0-målet sent. För Kalmar var ytterligare en match utan trepoängare. Laget har inte vunnit sedan den 11 maj mot Helsingborg. Klubben har satt sig ned och tittat på hur laget presterade under den första delen av säsongen, men det har ännu inte burit frukt.

- Man kan säga att vi analyserade de första 15 omgångarna där vi tittade på en väldigt bra period, de första åtta omgångarna, tycker vi, men gav för lite poäng, även om det var bra insatser. Sedan hade vi en vikande kurva och det ser man framför allt på resultatraden. Då vände vi och vred på vad vi har för spelartrupp, vad vi hade gjort om vi klev in som nya tränare, om man hade man justerat någonting i organisationen, säger Magnus Pehrsson på presskonferensen.

Han fortsätter:

- Men vi kom fram till att vi utifrån de spelarna vi kunde ta ut till den här matchen så kände vi att det här, om man säger, beteendet och tryggheten vi har skapat, i framför allt vårt försvarsspel, inte kunde förändra till exempelvis en fyrbackslinje.

Dessutom menar tränaren att hans mannar ställdes inför en svår uppgift under måndagen. Kanske den allra svåraste.

- När man möter Djurgården hemma, som jag just nu tycker kanske är Sveriges bästa lag, av vad jag sett, så kändes det lite som självmord att gå ut med ett beteende som inte var tryggt och inövat i försvarsspelet, säger Pehrsson, som har ett förflutet i KFF.