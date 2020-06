Peking-back hyllar Haksabanovic: "Individuellt sett i särklass bäst i allsvenskan"

Sead Haksabanovic har levererat under allsvenska starten. Lagkamraten Henrik Castegren är imponerad. - Jag skulle säga att han individuellt sett är den i särklass bästa spelaren i allsvenskan, säger Peking-backen till Fotbollskanalen.

IFK Norrköping-backen Henrik Castegren, 24, var under vårsäsongen i fjol bänkad, men fick från slutet av juli och framåt förtroende med totalt 13 matcher under säsongen i allsvenskan. I december sa han dock, i en intervju med NT, att han uttryckt till Peking att klubben inte är rätt karriärssteg för honom om han inte ses som en startspelare. Däremot sa han även att han fått besked om att IFK vill ha kvar honom och att klubben tror på honom.

Nu har Castegren fått stort förtroende med tre raka starter och ett mål under inledningen av den allsvenska säsongen och trivs därmed med livet i Norrköping.

- Det kom ut lite fel med att jag hade sagt att jag drar om jag inte får spela. Det var mer en överenskommelse mellan mig och klubben om att de vill mitt bästa och att jag vill klubbens bästa. Om inte de ser mig som en potentiell startspelare, så är det bäst för båda att vi går skilda vägar för att det ska bli så bra som möjligt. Det svaret jag fick från klubben var däremot att de ser mig som en startspelare och har stort förtroende för mig. Det kom ut lite fel, men det handlade om att vi båda ska vara så nöjda som möjligt, säger 24-åringen till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag känner stort förtroende från klubben och jag känner att jag har utvecklats mycket under den här tiden som har varit, samtidigt som jag känner att jag avslutade starkt förra året när jag kom in och spelade. Jag hoppas bara på att fortsätta prestera, så att laget vinner ännu mer.

Då var det aldrig aktuellt att lämna?

- Nej, det var det absolut inte. Jag fick tydliga signaler om att IFK vill jobba med mig och mitt största mål är att göra så många matcher som möjligt för klubben i mitt hjärta. Det är också staden jag kommer ifrån, så det är en otrolig morot att fortsätta spela i IFK.

Hur tycker du att det har fungerat för dig som ytterback i år?

- Jag tycker att det är inspirerande och roligt. Jag har lärt mig otroligt mycket om den rollen och de här tre matcherna har gett mig mycket erfarenhet. Jag har satt mig i situationer som jag inte hamnat i som mittback, men jag känner att det är stor skillnad nu från tredje till första matchen sett till hur jag har hanterat olika situationer. Jag känner mig redan mycket säkrare på den biten i positionsbytet och jag kommer att göra den rollen till min och styra laget därifrån.

Castegren fortsätter:

- Jag tror inte att någon förväntar sig att jag är en Dani Alves, men jag ska göra det på mitt sätt och försöka delta i offensiven med mitt passningsspel och mina inspel än att dribbla och sådant. Jag kommer att göra det på mitt sätt och det känns inspirerande och jättekul.

Norrköping har imponerat i de tre första matcherna med en 2-1-seger mot Kalmar, en 4-1-seger mot AIK och en 3-0-seger mot Djurgården. Castegren är, trots att det gick lite sämre med varierade resultat på försäsongen och uttåg i gruppspelet i svenska cupen, inte överraskad av lagets starka inledning.

- Jag skulle inte säga att jag är överraskad, då jag vet vilken kvalitet laget besitter, men jag skulle säga att jag är glad över att vi har presterat nu när allsvenskan har dragit igång och tajmat in en bra form tidigt. Jag ser varje dag och varje vecka att vi har kvalitet, men sedan kan man ha kvalitet, men svårt att få ut det i resultat och så vidare. Det är bara tre matcher spelade och lag kan gå upp och ner i kvalitet, men jag hoppas att vi kan fortsätta ha den här kvaliteten som vi har visat nu.

Norrköping-yttern Sead Haksabanovic, som nyligen lämnade West Ham för Peking permanent, har också imponerat under inledningen, något som Castegren förstås också uppmärksammat. Castegren är minst sagt imponerad av Haksabanovics framfart i år.

- Jag skulle säga att han individuellt sett är den i särklass bästa spelaren i allsvenskan. Det är med sättet som han driver bollen och med slutprodukten som han har. Jag har inte sett eller mött det. Det vi ser i träning varje dag och även det han visar upp på match med sin individuella kvalitet gör att vi är jätteglada över att han är hos oss och att vi hoppas på att han kan fortsätta prestera som han har gjort, säger han och fortsätter:

- Han avslutade otroligt starkt förra året och det är små medel som gör att vissa spelare kommer in i det och får sitt genombrott. Det handlar om små detaljer för att lyckas, då det inte var som att han blev en så mycket bättre spelare i slutet av förra året än vad han var i början av 2019. Han hade det i sig, det var bara att han skulle hamna rätt mentalt och fotbollsmässigt, vilket han verkligen har gjort.

Norrköping har samtidigt stuckit ut lite gentemot andra lag, då managern Jens Gustafsson inte valt att rotera speciellt mycket i sina startelvor. Han har endast gjort en förändring under de tre första omgångarna, medan andra lag roterat mer från match till match.

Castegren känner så här långt att det inte har varit allt för slitsamt.

- Vi har tränat på otroligt bra under den här "corona-försäsongen", där vi har fått tillfälle att träna på hårt, något vi har tagit vara på. Just då var det jobbigt och slitsamt att träna på utan att få visa upp det vi har tränat på i matcher, men jag tror att vi har tjänat på att vi är fysiskt starka och det är väl det som har gjort att vi kunnat spela med samma lag i de här tre matcherna. Sedan är det klart att truppen kommer att prövas under den här perioden, men vi känner oss starka fysiskt.

Kan ni gynnas av att ni inte kvalar till Europa gentemot andra förväntade topplag?

- Man får väl välja att se det som en fördel att vi inte är med och spelar de matcherna. Sedan hade vi jättegärna velat göra det med tanke på möjligheterna och erfarenheterna som det medför, men vi får välja att se det som en fördel, även om det är tråkigt att vi inte är med i Europa. Vi märkte i fjol hur bra vi blev av det och vilken erfarenhet det var.

Är ni tillräckligt bra för att vara med hela vägen i kampen om SM-guldet?

- Det är jättesvårt att sia om än så länge med tanke på att det bara har spelats tre matcher, men vi kommer att göra allt vi kan i varje match för att vi ska komma segrande ur den fajten och sedan får vi se hur långt det tar oss över 30 omgångar. Vi hoppas slipa på de bitarna vi behöver i träning och bli bättre på vissa bitar och sedan får vi se hur långt det tar oss. Jag har en otroligt stor och stark tro på den trupp och grupp vi har, så ingenting är omöjligt, men vårt mål är att komma så bra och väl förberedda som möjligt till varje match, så att vi kan vinna matcherna.