Peking-backen på bänken i tio matcher i följd: "Klart att det är tråkigt"

Henrik Castegren startade i den allsvenska premiären mot Helsingborg. Men efter 3-1-förlusten har IFK Norrköpingen-backen inte fått särskilt stort förtroende. Faktum är att han suttit på bänken i tio raka matcher.

- Det är klart att det inte är roligt att sitta på bänken, så är det ju. Sedan är det tränaren som bestämmer och han har valt andra före mig. Då är det bara för mig att bevisa på träningar att jag förtjänar att spela och det är det är det jag försöker göra, träna så hårt som möjligt och vara förberedd, säger han till Fotbollskanalen.

Är du orolig för att speltiden är sparsam, eller hur tänker du där?

- Orolig vet jag inte, men det är klart att jag är i en ålder där jag känner att jag verkligen vill spela fotboll på den högsta nivån. Det är klart att jag tycker att det är tråkigt att jag just nu sitter på bänken, men jag får bita i det sura äpplet och köra på. Det gäller att spela sig till chansen och kommer den så gäller det att vara förberedd. Det är det jag försöker att vara.

Vad får du skäl från Jens Gustafsson (manager, IFK Norrköping)? Vad säger han till dig?

- Vi har en diskussion, precis som alla andra har, och vad han säger till mig stannar mellan oss. Men summa summarum så tycker han att de som spelar nu gör det bra och det är så det är. Det är bara acceptera det, det är han som bestämmer. Man får försöka göra det bästa av situationen.

Hur ser du på konkurrensen?

- Det är jättetuff konkurrens och det är vad ett topplag behöver ha.

Hur ska du göra för att slå dig in i startelvan?

- Fortsätta att gå in i varje träningspass med fokus på att utvecklas så mycket som möjligt och bli en bättre fotbollsspelare och genom det gå in och prestera när jag väl får chansen.

Under förra säsongen var Castegren på en kort lånesejour i Degerfors. Är det aktuellt med en utlåning nu igen?

- I det fallet så tänker jag inte på det, det får du i sådana fall ta med min agent. Jag fokuserar bara på att göra så bra ifrån mig som möjligt varje dag på träningarna. Det är inte på mitt bord nu.

Fotnot: Intervjun med Henrik Castegren gjordes i söndags.

IFK Norrköping ställs härnäst mot AFC Eskilstuna i allsvenskan på söndag. Den matchen sänds på C More Live 2 och cmore.se.