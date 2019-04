Peking-backens glädjebesked - kan göra comeback mot FFF: "Absolut"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Kasper Larsen fick utgå sent i IFK Norrköpings möte med AIK efter att ha fått en smäll på knäet. Det resulterade i att mittbacken missade Pekings match mot Kalmar.

Men nu är han tillbaka i full träning.

- Det känns bra. Mycket bättre. Jag var ganska orolig efter matchen men det var så vi trodde. Det var ingenting. Det var bara en översträckning. Jag är i full träning nu och kör på. För två dagar sedan testade jag lite, igår var jag här och sprang och nu var det första passet med laget, säger mittbacken till Norrköpings Tidningar efter tisdagens träning.

Larsen berättar att han känner sig helt återställd efter skadan mot AIK och på frågan om han är redo för spel mot Falkenberg svarar dansken:

- Absolut.

Du ser fredagens möte mellan Norrköping och Falkenberg på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.