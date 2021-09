Peking-basen om Bergmann Johannesson-affären: "Vi hade inte släppt Isak för det"

IFK Norrköping meddelade sent under tisdagen att den isländske jättetalangen Isak Bergmann Johannesson, 18, lämnar klubben för spel i FC Köpenhamn. Bergmann Johannesson, som kom till Peking under 2019, har under en längre tid varit ryktenas man och fick alltså nu till slut igenom en övergång.

Enligt danska BT får Peking runt 30 miljoner kronor för spelaren, medan NT har uppgifter om att övergångssumman är på närmare 50 miljoner kronor.

Pekings ordförande Sakarias Mårdh är tydlig med att klubben inte hade släppt 18-åringen för 30 miljoner kronor. Övergångssumman är närmare 50 miljoner kronor.

ANNONS

- Vi hade inte släppt Isak för det. Det är högre än så, säger han till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Även om vi inte går ut och kommenterar exakta summor ligger det (50 miljoner kronor) betydligt närmare.

Är ni nöjda med affären?

- Utifrån hur marknaden ser ut i dag är vi det. Sedan vet vi vilka spekulationer som har förekommit, men man måste skilja på spekulationer och hur marknaden ser ut. För en ung talang och steget som han tar är det en jättebra affär.

Norrköping kan även tjäna pengar på Bergmann Johannesson i framtiden.

- Det finns både bonusar och stora vidareförsäljningsklausuler i det här, som gör att det är en bra affär för IFK under en lång tid framöver.

Mårdh är även glad för Bergmann Johannessons skull.



- Vi tror att det här är ett bra steg för Isak. Det här är något han själv också haft som en plan framför sig och vi är nöjda med de nivåerna vi kom upp i. Möjligheten att ha haft Isak är också fantastisk, så vi är väldigt nöjda med gårdagen.

ANNONS

Var det stressigt att få klart allt med transfern?

- Vi tackade nej till nivåer på förmiddagen, men sedan återkom de på nivåer som vi krävde från början. Det blev sent och så är det väl alltid när fönstren stänger.

Trodde du att det skulle bli en försäljning när du vaknade i går morse?

- Ja, men det fanns väl en stor möjlighet till det. Vi stod inte jättelångt ifrån varandra, men samtidigt var vi tydliga med vad vi förväntade oss och det kunde vi uppnå fram emot kvällen.

Vad innebär försäljningen för er sportsligt i år?

- Vi har hela tiden vetat om att han kunde komma att röra på sig i sommarfönstret och det finns alternativ i truppen. Där är den sportsliga ledningen också trygg med att det går att ersätta under hösten, men det är klart att vi måste titta på flera positioner under vinterfönstret och det har vi möjlighet att göra nu när vi vet vilka resurser vi har.

ANNONS

Vad kommer ni att använda pengarna till? Nya spelare?

- Det är klart att en del kommer gå dit, men 2020 och 2021 har tärt något enormt på alla klubbar. Genom Sead Haksabanovic-affären och det här klarar vi av att inte backa resultatmässigt i år. Dessutom har vi en rimlig chans att göra ett bra fönster i vinter. Om vi inte hade gjort de här försäljningarna hade vi inte kunnat förstärka i vinter.